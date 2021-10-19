У Львові відреставрували скульптуру Засмученого Спасителя.

 

У Львові відреставрували скульптуру Засмученого Христа на високій колоні, що розташована на розі вулиць Зелена та Пасічна. Про це повідомила керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.

 

 

За її словами, Скорботний Христос на каплиці Боїмів – не єдина така скульптура у Львові.

 

 

«Хтось колись вигадав, що у Львові лише один Скорботний Христос, той, що на каплиці Боїмів. Насправді це досить поширений сюжет. Ось особливий засмучений Спаситель на високій колоні. Його складно розшукати в дебрях і хащах серед непривабливої забудови. І доля скульптури виглядала теж сумно», – розповіла Лілія Онищенко.

 

 

За її словами, реставрацію скульптури та колони вдалося здійснити у межах співпраці із «Фондом культурної спадщини» та Інститутом «Полоніка». Роботи здійснювала група архітекторів під керівництвом Анни Кудзі.

 

Тим часом скульптуру Скорботного Христа на родинній усипальниці Боїмів досліджують для подальшої реставрації.

 

 

«Проводиться дослідження фігури Скорботного Христа на родинній усипальниці Боїмів. Протягом двох тижнів реставратори визначатимуть стан каменю, з якого виконана скульптура, дерева, з якого виконаний хрест, та стан металевого німба. Пошукають поліхромні сліди або золочення. З’ясують конструктивний стан скульптури та міцність елементів кріплення. За результатами буде прийняте рішення щодо реставрації: на місці чи в реставраційних майстернях», – повідомила Лілія Онищенко 12 жовтня.

 

 

Частину коштів на реставрацію скульптури Скорботного Христа на мистецькому аукціоні зібрав Інститут банківської справи, решту коштів виділить фундація «Полоніка».

 

Фото city-adm.lviv.ua,  https://www.facebook.com/Лілія-Онищенко

19.10.2021

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