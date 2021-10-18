Помер ексдержсекретар США Колін Павелл.

Він був першим афроамериканцем, який очолив американське зовнішньополітичне відомство.

Колін Павелл (Colin Powell), перший афроамериканець в історії США, який очолив зовнішньополітичне відомство країни, помер в понеділок, 18 жовтня, у віці 84 років. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Причиною смерті названо ускладнення, спричинені COVID-19.

«Генерал Колін Павелл, колишній держсекретар і голова Комітету начальників штабів Збройних сил США, помер сьогодні вранці через ускладнення, викликані COVID-19. Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця», – наголошено в заяві його родини.

Колін Лютер Павелл народився в Нью-Йорку, в районі Гарлем, 5 квітня 1937 року в родині імміґрантів з Ямайки. Вивчав геологію в Міському коледжі Нью-Йорка. Ще під час студій записався в Корпус підготовки офіцерів запасу.

По завершенні програми підготовки офіцерів 1958 року він опинився в діючій армії. У 1962 році Павел відправився до В'єтнаму. Там він отримав нагороду за хоробрість за порятунок трьох вояків з палаючих уламків гелікоптера.

Повернувшись з В'єтнаму, Павелл отримав ступінь маґістра ділового адміністрування в Джорджтаунському університеті у Вашінґтоні, а потім домігся престижної стипендії Білого дому за президента Річарда Ніксона.

Колін Павелл працював в адміністрації Джиммі Картера, а потім став старшим військовим помічником Каспара Вайнберґера (Caspar Weinberger), міністра оборони, призначеного новим президентом Рональдом Рейґаном.

Протягом десятиліть Павелл був одним з найвидатніших політичних діячів США з числа афроамериканців. Його призначали на керівні пости троє президентів-республіканців, водночас високо шанували й президенти-демократи.

З 1987 до 1989 року він працював радником з національної безпеки президента Рональда Рейґана. У період президентства Джорджа Буша-старшого, під час війни 1991 року в Перській затоці, він очолював Об'єднаний комітет начальників штабів Збройних сил США, тобто обіймав найвищий щабель в збройних силах США, також ставши першим темношкірим на цій посаді.

Помірний республіканець і прагматик, Павелл в 1996 році розглядав можливість стати першим чорношкірим президентом. Утім занепокоєння його дружини Альми з приводу його безпеки змусило його відмовитися від цього наміру.

В адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого Колін Павелл обіймав посаду державного секретаря з 2001 до 2005 року.

У 2008 році він вийшов з Республіканської партії, щоб підтримати демократа Барака Обаму, який став першим афроамериканцем на посаді президента США. Так само він згодом підтримував Гілларі Клінтон і Джо Байдена у їхніх президентських кампаніях.

Проте до політичного життя Павелл більше не повертався. Він входив до рад директорів декількох американських інвестиційних компаній. Був членом Ради з міжнародних відносин (приватний дослідницький інститут в США).