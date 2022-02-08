Львів та Варшаву хочуть з’єднати європейською залізничною колією.

Міністерство інфраструктури анонсувало проєкт євроколії, який забезпечить швидкісне сполучення з Києва до Варшави. Відновлювати євроколію будуть зі Львова до держкордону, цього тижня відбудеться підписання рамкового меморандуму.

Будівництво євроколії обговорили на спільній нараді з представниками АТ «Укрзалізниця», Львівської митниці, місцевої влади та депутатами. На сьогодні напрацьовують проєкт відновлення євроколії Держкордон-Рава-Руська. Технічне завдання проєкту передбачає капітальний ремонт колії європейського зразка завдовжки 8 кілометрів, а також ремонт залізничного вокзалу у Раві-Руській з можливістю проведення митного контролю, повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

«Для розробки проєктно-кошторисної документації хочемо залучити кошти місцевих бюджетів у сумі приблизно 4 мільйони гривень. Загальна вартість самих робіт – орієнтовно 100 мільйонів гривень.

Цього тижня плануємо підписати меморандум, у якому задекларуємо основні зобов’язання сторін. Реалізація проєкту розвитку євроколії Львів – Рава-Руська – Варшава є необхідною і дозволить розвинути пасажирські перевезення, стане альтернативою іншим видам транспорту для перетину кордону та розвантажить пункти пропуску», – розповів він.

У Міністерстві інфраструктури України також повідомили, що спільно з польськими партнерами цей проєкт презентуватимуть у Європейському Союзі, адже йдеться про швидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою. Після прокладання євроколії подорож триватиме чотири години.

Міністерство інфраструктури також анонсувало нові автобани до західного кордону. Серед них – будівництво першої концесійної дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне, а також масштабне оновлення дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Також йдеться про реконструкцію ділянки Мальховіце – Нижанковичі на українсько-польському кордоні, що не експлуатується з 1995 року, проте є важливою для сполучення двох польських регіонів. У планах, крім того, модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску. Передусім – ключового пункту в Ягодині.

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