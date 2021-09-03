Ексголову райсуду на Тернопільщині засудили до 6 років позбавлення волі.

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Козівського районного суду Тернопільської області Михайла Кренцеля до шести років позбавлення волі. Про це поінформувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура із посиланням на рішення колегії суддів ВАКС.

«2 вересня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, викритим на отриманні $2 тис. неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням», – йдеться у повідомленні на facebook-сторінці САП.

Зазначено, що суд взяв до уваги доводи прокурора САП та визнав осіб винними у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За версією слідства, суддя через адвоката вимагав хабар у 2 тисячі доларів «за ухвалення рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування іспитово-випробувального терміну відносно заявника». Гроші суддя мав отримати за рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого у виправну колонію.

Судді ВАКС вирішили, що провина судді Михайла Кренцеля та адвокатки Наталії Лісної доведена. Зокрема, передані гроші були мічені, й під час обшуку їх було вилучено. Також вину підтвердив допит свідків.

Згідно з вироком ВАКС, екссудді призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років із конфіскацією майна. Водночас адвоката засуджено до п’яти років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на два роки з конфіскацією половини належного їй майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Уточнимо, факт хабарництва викрили 16 лютого 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро: вони викрили голову Козівського райсуду під час отримання хабаря у понад 54 тисячі гривень.

Фото pravda.com, ternopoliany.te.ua