"Офшорами займалися всі": Зеленський уперше прокоментував Pandora Papers.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в розслідуванні журналістів проєкту "Слідство.Інфо" щодо пов'язаних із ним офшорних компаній немає нічого нового. Він заперечив, що вони використовувалися для незаконного відмивання коштів з України.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ICTV, показаному 17 жовтня.

Коментуючи фільм-розслідування, Президент сказав, що, "чесно кажучи, сюжет не дуже". "Це було для мене як дежавю. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, бруду ніякого немає", — заявив Зеленський.

"Усе це стара історія, я все це чув, усе це бачив, усі ці деталі. Тішить, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на Президента України нічого товариш Петро так і не знайшов. Це тішить трішечки", — додав він.

На уточнювальне питання про те, чи використовував Зеленський офшори для відмивання грошей, він сказав, що створенням таких компаній у часи президента-втікача Віктора Януковича займалися "всі... особливо бізнес, пов’язаний з телебаченням, зі ЗМІ". Це, сказав Президент, дозволяло вберегтися від впливу політики на діяльність.

Також Зеленський заявив, що в той час через сатиру в програмі "Вечірній квартал" на його бізнес тиснули, а податкова приходила з перевірками "якщо не щодня, то щотижня".

"Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні. З нуля. Відмиванням у 2019 році ніяких грошей і з 2012 року, і з 2001-го, і з 2019-го не займалися ані я, ані жоден член Студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", — каже він.

Pandora Papers — це колаборація понад 600 журналістів-розслідувачів зі 117 країн світу, які протягом року досліджували 11,9 мільйона файлів — найбільшого за всю історію витоку конфіденційних документів, зазначає Hromadske.

У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх та чинних посадовців — загалом у Pandora Papers більш як 1,5 тисячі українців. Розслідувачі «Слідство.Інфо» заявили, що змогли частково підтвердити отримання 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським офшорними фірмами Володимира Зеленського та його оточення.

В Офісі Президента пізніше відповіли, що журналісти не знайшли у документах Pandora Papers нічого про Зеленського за період після його інавгурації у 2019 році, а бізнес Студії "Квартал 95" ніколи не перетинався з поділом будь-яких державних ресурсів.