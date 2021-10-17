У польській столиці пройшла акція на підтримку нелеґальних міґрантів.

Вона стала реакцією на рішення Сейму іґнорувати прохання нелегалів про азиль.

Близько трьох тисяч осіб вийшли в неділю, 17 жовтня, на демонстрацію в Варшаві, щоб висловити протест проти рішення парламенту, який проголосував за те, щоб не розглядати подання про азиль нелеґальних міґрантів. Про це повідомила на своєму сайті Gazeta Wyborcza.

Демонстранти вимагали надати притулок нелеґальним міґрантам, які застрягли на польсько-білоруському кордоні. Вони несли транспаранти з написами: «Припиніть тортури на кордоні!» і «Ніхто не є нелеґалом!».

Нагадаємо, що 14 жовтня Сейм Республік Польща проголосував за леґалізацію вигнання міґрантів на кордоні. Окрім того, нововведення дозволяє польській владі залишати без розгляду клопотання про надання притулку, подані після незаконного перетинання кордону, якщо заявник не прибув безпосередньо зі зони, де його життя чи свобода перебувають під загрозою. Після ухвалення поправки до закону парламент також схвалив рішення про будівництво обладнаного датчиками руху прикордонного муру вартістю 353 мільйони євро.

За минулі кілька місяців тисячі нелегалів – в основному це вихідці з країн Близького Сходу і Африки – чинили спроби перебратися з Білорусі до Польщі, Латвії і Литви. Демонстрантів обурює той факт, що недопущені до території Польщі міґранти ризикують замерзнути на кордоні. За останній час на східному кордоні ЄУ вже померли семеро осіб.

Аби запобігти незаконному потраплянню на польську територію, Варшава розмістила на 400-кілометровій лінії польсько-білоруського кордону тисячі солдатів, звела паркан з колючого дроту і запровадила режим надзвичайного стану, заборонивши журналістам і співробітникам гуманітарних організацій доступ в прикордонні райони.