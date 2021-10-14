Суд постановив розпустити склад Аґенції з питань якості вищої освіти.

Верховний суд скасував розпорядження Кабінету Міністрів про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Про це повідомив у Facebook колишній заступник голови секретаріату НАЗЯВО Микита Андреєв на своїй сторінці у Facebook. Він виступив позивачем у цьому процесі.

"НАЗЯВО більше немає (у нинішньому складі). Постановою Верховного суду задоволено мою касаційну скаргу, рішення судів попередніх інстанцій скасовано. Визнано протиправним і скасовано протокол Конкурсної комісії з відбору членів Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (в частині визначення переможців). Визнано протиправним і скасовано розпорядження КМУ #1063-р про затвердження складу НАЗЯВО. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає", – поінформував Андреєв.

Голова НАЗЯВО Сергій Квіт заявив, що рішення суду несе загрозу для реформи вищої освіти в Україні. Зокрема, виникають ризики для леґітимності вже виданих дипломів.

"Ситуація виглядає настільки абсурдною, що я пропоную взагалі не хвилюватися. Це виклик для цілої вітчизняної державної системи, адже відтепер Національне агентство не лише не має права розглядати акредитаційні справи, що зриває випуск 2022 року, але також нелегітимними можуть бути визнані десятки тисяч дипломів, виданих у 2020-2021 роках. У цьому випадку, саме така кількість випускників українських ЗВО може звернутися до судів, у т.ч. з вимогами грошової компенсації за порушення власних прав. Під удар поставлене подальше реформування системи вищої освіти в Україні, її європейська інтеграція, визнання українських дипломів, запровадження сучасної системи забезпечення якості, що спирається на довіру українського освітянського середовища та широке міжнародне визнання", – прокоментував Квіт.

Він підкреслив, що, починаючи з 2018 року проти аґенції висунули, а потім підвісили кілька судових позовів, "одному з яких був даний хід уже під завершення нашої каденції".

Керівник секретаріату НАЗЯВО Михайло Винницький заявив, що рішення суду – то прояв спротиву системи.

"Ну що ж... Я очікував спротив від "системи" але, що руйнування всього корисного супроводжуватиметься одночасним навмисним створенням повного безладу... Якось не думав, що скотимося настільки низько", – прокоментував він у Facebook.