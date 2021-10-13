Кремль заявив, що транзит газу Україною – то справа європейського споживача.

 

Адміністрація президента Росії рекомендувала українській владі адресувати європейським партнерам питання, пов'язані з бажанням зберегти транзит газу через територію своєї країни.

 

 

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна". Пєскова попросили прокоментувати заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Київ хотів би зберегти транзит газу з Росії до ЄС, щоб не втрачати доходів.

 

"У цьому випадку, звісно, адресатом Києва є набувачі газу, покупці газу в Європі, європейські компанії. Саме ці компанії можуть укласти з російським монополістом нові довгострокові угоди зі збільшеними обсягами з урахуванням дедалі більших потреб у блакитному паливі", – сказав Пєсков.

 

Він зазначив, що для того, аби щось транспортувати через територію України, потрібно, щоб це хтось купив. "І це саме наші покупці в Європі", – зазначив Пєсков.

 

"Президент [Путін] неодноразово говорив, що якщо купуватимуть далі газ, якщо збільшуватимуть контракти, звичайно, якщо Україна даватиме конкурентоспроможні комерційні пропозиції, то все це продовжить працювати", – передає Пєсков.

 

Сам президент Росії Володимир Путін заявив у середу, що Росія відправляє в Європу стільки газу, скільки просять партнери. Утім збільшувати транзит через Україну, вважає, є небезпечним через страшно стару трубу.

 

“Там більше збільшувати ж бо не можна. Нам усі натякають: збільште ще поставки через Україну. Небезпечно збільшувати. Там десятиліттями не ремонтувалася ГТС. Там, може, якщо тиск збільшиш, вона лусне взагалі. І Європа зовсім позбудеться цього маршруту”, — страшить Путін.

 

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM Group і "Газпром експорт" у Будапешті підписали новий довгостроковий контракт на постачання газу в Угорщину. Новий документ розрахований на 15 років. Угорщина отримуватиме газ через Сербію та Австрію.

 

Міністерство закордонних справ України висловило подив і розчарування через підписання Угорщиною довгострокового контракту з російським концерном "Газпром".

 

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року", – заявили у МЗС.

 

У відповідь Міністерство закордонних справ Угорщини звинуватило Україну у втручанні у внутрішні справи і викликало українського посла. 

 

13.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Прогулянка Микулинцями
Анастасія ЛУПАК
Не намилуєшся красою навколишніх просторих схиліве. Міцна бруківка крізь асфальт, порослий зеленню кам’яний паркан вздовж вулиці, одноповерхові будиночки...  
12.10.21 | | Галичина
З Моцартом проти епілепсії
Соната для фортепіано ре-мажор заспокоює надмірні сигнальні потоки в мозку.
12.10.21 | | Наука
Відволікаючі удари у голову
Юрко ТИМЧУК
Щоб добре заховати голку, її не треба пхати в копицю сіна, ефективніше кинути в купу таких самих голок. Цей принцип досконало опанували вітчизняні політики і никають скандали в копицях скандалів. Огляд подій тижня в Україні.
11.10.21 | | Україна
«Сокіл» та «Алкід»: між рядками
Вікторія Антошевська
«Сокіл»/«Алкід» – диптих, об’єднаний рядом символів, алюзій та художніх прийомів. Образ Сокола – режисерська новація. Поява у глядацькій залі драматичної акторки у ролі птаха розпочинає дійство, яке вдало поєднує в собі неспотворене лібрето та оригінальний перформанс з дещицею дотепного гумору, що його здатна сприйняти навіть консервативна публіка.
11.10.21 | | Штука
Як виглядають «тверді» електрони?
Науковцям уперше вдалося сфотографувати кристали Вігнера – структури електронів, що нагадують бджолині стільники.
11.10.21 | | Наука
Гесіод: міф про нарциса
Олександр Фільц-Павенцький
Перспективу одноманітної вічності можуть врятувати бажання здобувати нове знання і визнання – за рахунок тих, чия душа здатна поділитися власною нарцистичною наснагою
11.10.21 | | Дискурси
Дресирувальник черепах
Віталій Портников
Ми черепахам поклоняємося – тому що не хочемо нікуди поспішати, нічого серйозно змінювати, віримо у власну досконалість і розраховуємо всіх обдурити.
10.10.21 | | Дискурси
Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»
Вікторія Химинець
«Україна Terra Incognita»  переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.
10.10.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.