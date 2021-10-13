Кремль заявив, що транзит газу Україною – то справа європейського споживача.

Адміністрація президента Росії рекомендувала українській владі адресувати європейським партнерам питання, пов'язані з бажанням зберегти транзит газу через територію своєї країни.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна". Пєскова попросили прокоментувати заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Київ хотів би зберегти транзит газу з Росії до ЄС, щоб не втрачати доходів.

"У цьому випадку, звісно, адресатом Києва є набувачі газу, покупці газу в Європі, європейські компанії. Саме ці компанії можуть укласти з російським монополістом нові довгострокові угоди зі збільшеними обсягами з урахуванням дедалі більших потреб у блакитному паливі", – сказав Пєсков.

Він зазначив, що для того, аби щось транспортувати через територію України, потрібно, щоб це хтось купив. "І це саме наші покупці в Європі", – зазначив Пєсков.

"Президент [Путін] неодноразово говорив, що якщо купуватимуть далі газ, якщо збільшуватимуть контракти, звичайно, якщо Україна даватиме конкурентоспроможні комерційні пропозиції, то все це продовжить працювати", – передає Пєсков.

Сам президент Росії Володимир Путін заявив у середу, що Росія відправляє в Європу стільки газу, скільки просять партнери. Утім збільшувати транзит через Україну, вважає, є небезпечним через страшно стару трубу.

“Там більше збільшувати ж бо не можна. Нам усі натякають: збільште ще поставки через Україну. Небезпечно збільшувати. Там десятиліттями не ремонтувалася ГТС. Там, може, якщо тиск збільшиш, вона лусне взагалі. І Європа зовсім позбудеться цього маршруту”, — страшить Путін.

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM Group і "Газпром експорт" у Будапешті підписали новий довгостроковий контракт на постачання газу в Угорщину. Новий документ розрахований на 15 років. Угорщина отримуватиме газ через Сербію та Австрію.

Міністерство закордонних справ України висловило подив і розчарування через підписання Угорщиною довгострокового контракту з російським концерном "Газпром".

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року", – заявили у МЗС.

У відповідь Міністерство закордонних справ Угорщини звинуватило Україну у втручанні у внутрішні справи і викликало українського посла.