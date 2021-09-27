МЗС обурене контрактом про постачання газу в обхід України між Угорщиною та Росією.

 

Міністерство закордонних справ України висловило подив і розчарування через підписання Угорщиною довгострокового контракту з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України.

 

 

Про це йдеться у заяві, опублікованій на інтернет-сторінці МЗС.

 

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року", – йдеться у заяві.

 

Офіційний Київ наголошує, що Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи. 

 

"З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто", – додали у МЗС.

 

Михайлівська площа нагадує, що 29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн. Українська сторона ретельно готувалася до нього, сподіваючись, що цей захід стане черговим позитивним кроком у двосторонніх взаєминах. Наразі МЗС України ініціювало перенесення засідання Комісії на більш пізній термін, "адже угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки".

 

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

 

27.09.2021

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