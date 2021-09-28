МЗС Угорщини висловило обурення спробами Києва завадити контракту з «Газпромом».

Через це амбасадорку України в Будапешті викликано в МЗС Угорщини, а амбасадора Угорщини в МЗС України.

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало для розмови надзвичайну й повноважну амбасадорку України в Будапешті Любов Непоп. Це пов’язано з діями Києва, спрямованими проти угоди, укладеної угорською енергокомпанією MVM з російською компанією «Газпром» на постачання газу в обхід України. Про це йдеться в заяві глави угорського зовнішньополітичного відомства Петера Сіярто (Szijjártó Péter), опублікованому у вівторок, 28 вересня, на його сторінці в Facebook.

Міністр, зокрема, вказав, що Будапешт підписав напередодні контракт з «Газпромом», який гарантує постачання газу в Угорщину на наступні п’ятнадцять років. Він назвав це «великим успіхом, адже в сучасному невизначеному світі все, що сприяє передбачуваності, має велике значення». Сіярто зазначив, що сторони домовилися про формулу ціни, яка забезпечує довгострокову стійкість результатів».

Водночас міністр заявив, що «глибоко засмучений рішенням уряду України про атаку на цей контракт», зокрема, через звернення до Європейської Комісії. Далі він уточнює свої претензії до України:

«1. Українців не повинні турбувати питання про те, з ким ми й про що домовляємося.

2. Вважаємо грубим порушенням інтересів нашого суверенітету та національної безпеки те, що вони хочуть перешкодити безпечному газопостачанню нашої країни, обігріву домівок угорців та експлуатації промисловості.

3. Цей хід недружній після всієї підтримки (апарати ШВЛ, медичне обладнання, військова допомога, дитячі канікули, фінансування інвестицій тощо), яку Україна отримала від нас за останній час».

Тим часом Міністерство закордонних справ України викликало амбасадора Угорщини у Києві Іштвана Ійдярто. Про це повідомила РБК-Україна з покликом на слова речника МЗС Олега Ніколенка. Він зазначива, що українська сторона хоче донести свою позицію Угорщині щодо газового контракту Будапешта і «Газпрому».

Нагадаємо, що в понеділок, 27 вересня, угорська енергетична компанія MVM і російський «Газпром» підписали довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 роки (на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років). Згідно з контрактом, «Газпром» постачатиме до Угорщини 4,5 млрд кубометрів газу газогоном «Турецький потік».

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані і розчаровані рішенням Угорщини підписати контракт з «Газпромом» про постачання газу в обхід України. «Вважаємо це винятково політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам», – йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

У зв’язку з цим Україна відтермінувала засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічної співпраці за співголовування голів МЗС двох країн. Воно мало відбутися 29-30 вересня у Будапешті. Окрім того, українська сторона звернулася до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.