Нафтогазові доходи Росії за рік впали більш ніж на третину.

Водночас уряд РФ збільшив військові витрати на поточний рік на чверть – до 6,3% ВВП, це найвищий показник з часів холодної війни.

У червні поточного року доходи Росії від продажу нафти і газу впали до найнижчого показника за останні 2,5 роки. У порівнянні з тим же місяцем 2024 року вони скоротилися на 33,7% – до 494,8 млрд рублів. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на звіт Міністерства фінансів Росії, опублікований у четвер, третього липня. У порівнянні з травнем це на 3,5% менше.

Причинами такого скорочення доходів називають нижчі ціни на нафту і міцніший рубль. За першу половину поточного року доходи від енергетичного бізнесу РФ скоротилися майже на 17% – до 4,47 трлн рублів.

Як зазначає агентство Reuters, зниження нафтогазових надходжень є надзвичайно болісним для Росії. Адже падіння відбувається на тлі стрімкого зростання витрат на війну проти України. Уряд РФ збільшив військові витрати на поточний рік на чверть – до 6,3% ВВП, це найвищий показник з часів холодної війни. Вони зросли таким чином до 32% загального показника витрат держбюджету в 2025 році.

Міністерство фінансів Росії раніше знизило прогноз доходів від продажу нафти і газу в поточному році з 10,94 трлн рублів до 8,32 трлн. У 2024 році цей показник становив 11,13 трлн рублів. Доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом поповнення державного бюджету Росії. Він становить близько чверті всіх бюджетних надходжень.