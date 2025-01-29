ЄУ не запроваджуватиме повної заборони на імпорт ЗПГ з РФ.

Проте новий пакет санкцій торкнеться танкерів російського «тіньового флоту» та російського алюмінію.

Єврокомісія у середу, 29 січня, надала країнам – членам Європейської Унії проєкт 16-го пакета антиросійських санкцій. Про це повідомило видання Politico з покликом на свої джерела в Брюсселі. За інформацією видання, до санкційного пакета не ввійде повна заборона на постачання російського зрідженого природного газу (ЗРГ). На таких обмеженнях наполягали десять країн-членів, у тому числі Фінляндія, Польща та країни Балтії.

Водночас нові обмеження стосуватимуться терміналів прийому ЗПГ, які не підключені до загальної газорозподільної системи Євроунії. Таким чином, як повідомили виданню брюссельські дипломати на умовах анонімності, санкції не торкнуться більшої частини імпорту російського ЗПГ.

16-м пакетом санкцій планується запровадити обмеження щодо 74 суден, які є частиною «тіньового флоту» – за їхньою допомогою Росія продовжує продавати свою нафту, незважаючи на «цінову стелю», встановлену попередніми антиросійськими санкціями. Єврокомісія також пропонує обмеження, пов'язані з експортом російського алюмінію. На алюміній з Росії припадає шість відсотків загального обсягу імпорту ЄУ.

Міністр енергетики Литви Жиґімантас Вайчюнас (Žygimantas Vaičiūnas) заявив – його країна розчарована тим, що імпорт ЗПГ з Росії не опиниться під забороною. Він сподівається, що обмеження буде запроваджено у майбутньому.

Свіжа статистика засвідчує, що останніми місяцями Євроунія імпортує рекордні обсяги ЗПГ з Росії. Минулого року російський експорт ЗПГ до ЄУ зріс майже на 20 відсотків порівняно з 2023-м.