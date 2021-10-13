МОЗ рекомендує перенести шкільні канікули на тиждень через ковід.

 

Міністерство охорони здоров'я пропонує перенести початок осінніх канікул в українських школах із 25 на 18 жовтня.

 

 

Цю ідею підтримала Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили на сайті МОЗ.

 

"Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19", – пояснив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

 

З його слів, достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів.

 

Якщо осінні канікули перенесуть на 18 жовтня, то тривати вони будуть до 24 жовтня.

 

Раніше Міносвіти рекомендувало розглянути гнучкий графік канікул місцевим громадам, які потрапили в "червону зону" карантинних обмежень, а також там, де немає 100% вакцинованих освітян.

 

13.10.2021

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