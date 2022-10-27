Зимові канікули в школах Івано-Франківська триватимуть два місяці.

Осінніх канікул не буде. Зате взимку школярі Івано-Франківської громади відпочиватимуть аж два місяці.

Очільниця департаменту освіти міської ради Вікторія Дротянко каже, що таке рішення прийняли з метою економії світла та тепла. Окрім того, наголошує чиновниця, саме у ці місяці в разі небезпеки в укриттях буде надто холодно.

Щодо шкіл Прикарпаття, наголошує головний освітянин області Віктор Кімакович, кожен заклад самостійно визначатиме, коли проводити канікули. А от дитячі садки продовжуватимуть працювати.

Відтак канікули у школах Івано-Франківської громади триватимуть з 23 грудня до 27 лютого.

Хоча в школах, особливо в початковій ланці, педагогічний колектив разом із батьками можуть самі вирішувати, коли робити канікули. Можливо, в деяких закладах у початкових класах зроблять осінні канікули, але тоді зимові канікули зменшаться на один тиждень.