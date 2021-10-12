Іракська розвідка спіймала колишнього «головного бухгалтера» ІДІЛ.

Американська влада обіцяла за нього п’ять мільйонів доларів.

Іракські спецслужби здійснили успішну операцію зі затримання чільного представника «Ісламської держави» Самі Джасіма аль-Джабурі (відомого теж як Хаджі Хамід). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на слова прем'єр-міністра країни Мустафи аль-Каземі. У минулому аль-Джабурі був другою людиною в ієрархії «Ісламської держави», він займався контролем над фінансами терористичного угруповання.

За словами іракського прем'єра, Джасім був затриманий у результаті складної операції іракської розвідки, яка проходила за міжнародної підтримки. Де саме вона була проведена, аль-Каземі не уточнив.

У пресслужбі іракських силовиків заявили, що затриманий був близьким до нового лідера «Ісламської держави» Аміра Мухаммеда Саїда Абдули Рахмана, який заступив Абу Бакра аль-Багдаді, що керував угрупованням у період проголошення халіфату на території Іраку і Сирії.

Відомо, що Самі Джасіма аль-Джабурі диспонує великим обсягом важливої ​​інформації. У тому числі – про теракти, заплановані на найближчий час.

За Хаджі Хаміда уряд Сполучених Штатів пропонував нагороду – п’ять мільйонів доларів.