У Вашінґтоні терорист застелив двох співробітників амбасади Ізраїлю.

Нападник вигукував: «Свободу Палестині!».

Двох співробітників амбасади Ізраїлю у Сполучених Штатах було вбито в середу ввечері (за східноамериканським часом), 21 травня, біля входу до Столичного єврейського музею у Вашінґтоні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем (Kristi Noem).

«Двох співробітників амбасади Ізраїлю було безглуздо вбито сьогодні ввечері біля єврейського музею у Вашінґтоні, округ Колумбія», – написала Ноем у соцмережі X.

Поліція повідомила, що підозрюваного в нападі затримано. Це 30-річний Еліас Родрігес (Elias Rodriguez) з Чикаго. Він походжав перед музеєм, а потім підійшов до групи з чотирьох осіб і застрелив двох із них. У момент стрілянини в музеї проходив захід Американського єврейського комітету.

Можливо постраждали також інші співробітники ізраїльської дипломатичної місії, які перебували на заході. Постійний представник Ізраїлю при ООН Денні Данон підтвердив, що двох співробітників амбасади поранено, але офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Стрільця затримала охорона. Під час затримання він вигукував: «Свободу Палестині!». Об'єднана оперативна група ФБР у боротьбі з тероризмом наразі розслідує інцидент.

Президент Дональд Трамп засудив стрілянину. «Ці жахливі вбивства у Вашінґтоні, очевидно засновані на антисемітизмі, мають припинитися НЕГАЙНО. Ненависті та радикалізму немає місця в США!» – написав він у пості на Truth Social.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та державний секретар США Марко Рубіо також засудили інцидент.