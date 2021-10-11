Трибунал в Гаазі розпочав слухання щодо керченському інциденту 2018 року.

Слухання проходять за позовом України до Росії про захоплення українських кораблів.

Арбітражний трибунал в Гаазі в понеділок, 11 жовтня, розпочав слухання в рамках справи України проти Росії щодо захоплення трьох кораблів ВМС України і двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Слухання проходять в гібридному форматі – очно і через відеозв'язок. Про це повідомив портал правової інформації Courthouse News Service.

На цьому етапі слухання стосуються юрисдикції. Це означає, що за їхніми підсумками остаточного рішення за позовом України не буде. Спершу усні арґументв представить Росія, наступного дня – Україна. На 14 жовтня запланований другий раунд усних аргументів Росії, а 15 жовтня – України. У разі необхідності додаткове засідання відбудеться 16 жовтня.

На початку пролунали вступні заяви, зроблені представниками обох сторін. Вони транслювалися на сайті суду в онлайн-режимі. Після цього публічний огляд засідання став недоступний і залишатиметься таким до кінця слухань.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні засідання арбітражу відзначив велику важливість цієї справи для його країни. «Ми доводимо протиправність поведінки РФ щодо нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській в'язниці», – пояснив міністр.

Кулеба також висловив думку, що ця справа має принципове значення для світу, оскільки Україна, за його словами, юридично доводить фактами, що абсолютний імунітет військових кораблів є, згідно з міжнародним морським правом, засадничим принципом, який повинен дотримуватися всіма країнами, а його порушення – каратися.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські військовики затримали в Керченській протоці три кораблі ВМС України «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» і 24 членів їх екіпажів, покликаючись на те, що ці кораблі, як було заявлено, «порушили територіальні води РФ». Українські моряки багато місяців утримувалися в Росії. Цей інцидент викликав шквал обурення в Україні та на Заході.