У Франківську і Калуші оголосили НС через ціну на газ для бюджетних установ.

Сьогодні, 11 жовтня, в Івано-Франківську міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про оголошення надзвичайної ситуації в Івано-Франківській громаді, пов’язаної з відсутністю постачання газу бюджетним установам в опалювальний сезон 2021/22 років.

«Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді - відсутність постачання газу в бюджетні установи! А це є заклади охорони здоров’я, школи, садочки, соціальні заклади!

Тобто знову маємо проблеми входження в опалювальний період… Навіть підписавши Меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути в нормах права та відповідно до документів, домовленостей», – повідомив голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.

За інформацією начальниці управління охорони здоров’я Франківська Марії Бойко, на опалення медичних закладів необхідно закупити 25 тисяч м3.

«За ціною 7,85 гривень це мало б бути 250 тисяч гривень, які потрібні для охорони здоров’я. Якщо рахувати ціну 30 гривень, то це 750 тисяч гривень. Додатково нам потрібно 500 тисяч гривень, щоб опалювати заклади. Це великі кошти, і ми не маємо звідки їх взяти, як тільки просити у міського бюджету. Ми просимо комісію звернутися до уряду, що неможливо приймати вищу ціну, ніж була прописана у договорах на початку року», – зазначила вона на засіданні міської комісії ТЕБ і НС.

Директор міьсокго департаменту освіти Ігор Максимчук повідомив, що для опалення закладів освіти до кінця року потрібно 253 тисяч 655 м3 газу. За новою ціною, на це потрібно 7 мільйонів 609 тисяч гривень.

«Це непідйомні цифри для освітнього бюджету Івано-Франківська. Прошу прописати у рішенні комісії, що це надзвичайна ситуація з постачанням газу», – заявив він.

Представник ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» повідомив, що відповідно до підписаного меморандуму очікують від НАКу офіційних пропозицій щодо трьох категорій споживачів.

«Ми від себе звернулися до «Івано-Франківськгазу» з проханням відкрити вентилі, але, напевно, зважаючи на борг у 22 мільйони гривень за транспортування газу, будуть важкі переговори», – додав він.

Після оголошення НС, комісія рекомендувала керівникам бюджетних установ та організацій Івано-Франківська вжити заходів щодо заключення угод на постачання газу за пільговою ціною та забезпечити економне і раціональне використання енергоресурсів.

Позачергове засідання міської комісії з ТЕБ і НС із оголошенням надзвичайної ситуації через відсутність газу для опалення бюджетних установ провели сьогодні також у Калуші, повідомили «Вікна».

Було повідомлено, що бюджетні установи за підсумками тендерів на початку 2021 року уклали договори на постачання природного газу з різними постачальниками, однак упродовж року ціна газу різко зростала. Минулого тижня у Калуській міській раді провели нараду, на якій керівникам бюджетних установ рекомендували не підписувати додаткові угоди з постачальниками і чекати укладання договору з НАК «Нафтогаз України».

Справа в тому, що НАК «Нафтогаз України» взяв на себе зобов’язання постачати для потреб опалення бюджетних установ у найближчому опалювальному сезоні газ за ціною 13,66 гривні за м3 без ПДВ. Таке зобов’язання прописано в Меморандумі, який наприкінці вересня підписали уряд, «Нафтогаз України» і голови громад. Проте є ще вимоги законодавства про державні закупівлі, за якими газ мають купувати на тендерах.

Тож головною мотивацією для оголошення в Калуші надзвичайної ситуації є те, що це дозволить бюджетним установам укладати договори на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України» за переговорною процедурою, уникаючи тривалих тендерних процедур.

Фото vikna.if.ua, kurs.if.ua