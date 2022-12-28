Газ подешевшав до довоєнного мінімуму.

Цьому посприяли тепла погода і збільшення генерації відновлювальної енергії.

 

 

Через відносно високу температуру взимку ціни на європейський природний газ падають. У вівторок, 27 грудня, ф’ючерсний контракт на хабі TTF у Нідерландах – найбільшому в Європі, торгувався нижче за 77 євро за мегават-годину (820 євро за тисячу кубометрів). Це найнижчий показник із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив німецький портал ділової інформації Business Insider.

 

22 лютого, за два дні до початку російської аґресії, газ на TTF торгувався на рівні 79,9 євро за мегават-годину. 24 лютого котирування стрибнули до 128 євро. Максимальних значень вони досягли наприкінці серпня, наблизившись до позначки 350 євро за мегават-годину.

 

За оцінкою німецької Федеральної аґенції мереж (Bundesnetzagentur – BNetzA), зниженню цін на газ сприяла тепла погода, що встановилася наприкінці грудня і знизила споживання. Також допомогло надходження більшої кількості енергії від вітрових електростанцій та зниження експорту енергії до Франції.

 

«Вже п'ять останніх днів ми знову накопичуємо газ. Нам допомогла м’яка погода з меншим споживанням, більше вітряної енергії з меншим виробництвом електроенергії з газу та меншим експортом до Франції. Добре заповнене газосховище означає безпеку постачання на 2023 рік», – написав у Twitter голова BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller).

 

За даними асоціації Європейських операторів газової інфраструктури (Gas Infrastucture Europe – GIE), газосховища у Німеччині на Різдво були заповнені на 88,2 відсотка, що на 0,38 відсоткових пунктів більше, ніж днем раніше. На початку листопада газосховища ФРН були заповнені більш ніж на 99 відсотків, незважаючи на припинення поставок із Росії.

28.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
307-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
27.12.22 | | Україна
306-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганщини, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Курдюмівки, Майорська, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки Донеччини
26.12.22 | | Україна
305-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо!» – генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ
25.12.22 | | Україна
Колідувати
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Ходили два дні колядувати – на Святвечір й на Різдво. Бувало – й на третій й четвертий: "Ой, колідо, колідочько, ика ти нам мила, шо Пречиста Діва Мати Сина породила"
24.12.22 | | Дискурси
Що важливіше за поезію?
Василь МАХНО
Поезія не відповідальна про предмет свого опису, про питому густину метафор чи проблиски свіжих епітетів. Тут відповідальність іншого рівня – перед мовою і глибиною сказаного
24.12.22 | | Дискурси
Творчість за графіком
Марта Кузій
Лекції обходяться без презентацій на екрані, зустрічі не транслюються в фб, а музичні інструменти – о чудо! – можуть звучати навіть у темряві! Такий вимушений ad fontes, виявляється доволі екологічний і модний. Чи це не є новий етап у творенні культури?
24.12.22 | | Штука
“Генні перемикачі” відрізняють нас від приматів
Регулювальні сегменти ДНК, ймовірно, колись зробили нас людьми.
24.12.22 | | Наука
304-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
24.12.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.