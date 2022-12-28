Газ подешевшав до довоєнного мінімуму.

Цьому посприяли тепла погода і збільшення генерації відновлювальної енергії.

Через відносно високу температуру взимку ціни на європейський природний газ падають. У вівторок, 27 грудня, ф’ючерсний контракт на хабі TTF у Нідерландах – найбільшому в Європі, торгувався нижче за 77 євро за мегават-годину (820 євро за тисячу кубометрів). Це найнижчий показник із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив німецький портал ділової інформації Business Insider.

22 лютого, за два дні до початку російської аґресії, газ на TTF торгувався на рівні 79,9 євро за мегават-годину. 24 лютого котирування стрибнули до 128 євро. Максимальних значень вони досягли наприкінці серпня, наблизившись до позначки 350 євро за мегават-годину.

За оцінкою німецької Федеральної аґенції мереж (Bundesnetzagentur – BNetzA), зниженню цін на газ сприяла тепла погода, що встановилася наприкінці грудня і знизила споживання. Також допомогло надходження більшої кількості енергії від вітрових електростанцій та зниження експорту енергії до Франції.

«Вже п'ять останніх днів ми знову накопичуємо газ. Нам допомогла м’яка погода з меншим споживанням, більше вітряної енергії з меншим виробництвом електроенергії з газу та меншим експортом до Франції. Добре заповнене газосховище означає безпеку постачання на 2023 рік», – написав у Twitter голова BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller).

За даними асоціації Європейських операторів газової інфраструктури (Gas Infrastucture Europe – GIE), газосховища у Німеччині на Різдво були заповнені на 88,2 відсотка, що на 0,38 відсоткових пунктів більше, ніж днем раніше. На початку листопада газосховища ФРН були заповнені більш ніж на 99 відсотків, незважаючи на припинення поставок із Росії.