"Укрексімбанк" видав $60-мільйонний кредит бізнесу, який сплачує гроші рухові "ДНР".

Державний банк "Укрексімбанк" видав $60 мільйонів кредиту донецькому підприємцю Сергію Брюховецькому, який є власником бізнесу на окупованій території у Донецькій області, що сплачує податки у бюджет угруповання "ДНР".

Про це йдеться у журналістському розслідуванні "Мецгер, «ДНР», SkyMall і 60 мільйонів доларів", котре оприлюднив проєкт "Схеми".

Кредит видали Сергію Брюховецькому для викупу проблемного активу в однієї зі сторін корпоративного конфлікту через торгово-розважальний центр SkyMall у столиці. Як гарантію повернення багатомільйонного валютного кредиту банк погодився взяти в заставу сам ТРЦ, попри те, що за цей об’єкт вже понад 10 років триває юридична боротьба у кількох юрисдикціях, а в Україні на нього неодноразово накладали арешт в рамках кримінальної справи, яка досі не завершена.

Сергій Брюховецький, який особисто виступив поручителем кредиту, – бізнесмен із міста Горлівка Донецької області, де володіє групою компаній. Щонайменше одна із них після окупації, а саме 11 грудня 2014 року, була перереєстрована у Горлівці за так званим "законодавством" угруповання "ДНР". Ідеться про компанію "Спец-РемМаш", в якій Брюховецький є співвласником.

Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, "Спец-РемМаш" ремонтує обладнання для місцевих шахт. Наприклад, у фірми Брюховецького послуги замовляють "Шахта Комсомолець Донбасу", "Макіїввугілля", "Торезантрацит", "Шахта імені О.Ф. Засядька" та інші. Усі перелічені підприємства є "государственными унитарными предприятиями" – тобто перебувають під прямим контролем угруповання "ДНР".

Бізнес Брюховецького здійснює активну господарську діяльність і сплачує податки у місцевий бюджет. Наприклад, за 7 місяців 2021 року компанія сплатила до скарбниці окупаційної адміністрації щонайменше три з половиною мільйони рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).

"Таким чином, «Укрексімбанк» видав кредит у більш ніж 1,6 млрд гривень компаніям бізнесмена, що сплачує податки до скарбниці окупантів", – йдеться у розслідуванні "Схем".

Як випливає з документів – суть кредиту, виданого "Укрексімбанком", полягала в тому, щоб профінансувати купівлю Сергієм Брюховецьким проблемного ТРЦ у однієї із сторін давнього корпоративного конфлікту навколо нього – структур з орбіти бізнесмена Андрія Адамовського. Цей складний механізм викладений у кредитному договорі та додатках до нього, загальним обсягом у понад 100 сторінок. У спілкуванні зі «Схемами» сам Адамовський заявив, що стосунку до SkyMall на даний момент не має, а хто бенефіціар ТРЦ, знає лише із преси.

Як гарантію повернення багатомільйонного валютного кредиту банк погодився взяти в заставу сам ТРЦ.

Право власності на SkyMall намагається відновити естонський бізнесмен Гіллар Тедер, який у середині 2000-х років інвестував у його будівництво. На початку 2010-х років він втратив контроль над ТРЦ внаслідок тривалого конфлікту з іншим інвестором, київським підприємцем Андрієм Адамовським.

В Україні справою SkyMall наразі займається Державне бюро розслідувань. На майновий комплекс неодноразово накладали арешт. У квітні 2021 року компанія Гіллара Тедера "Arricano Real Estate Pls" звернулась до Президента Володимира Зеленського та Міністерства юстиції з вимогою відшкодувати їй $750 мільйонів збитків та анонсувала звернення із цього приводу до Міжнародного інвестиційного суду.

4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з головою правління "Укрексімбанку" журналіст "Схем" намагався розпитати Євгена Мецгера про доцільність такої інвестиції в бізнес, власник якого сплачує податки в ОРДО, а також про те, наскільки надійною заставою є ТРЦ SkyMall. Після цього Мецгер оголосив про закінчення інтерв’ю. А побачивши увімкнену відеотехніку, наказав охороні "забрати камери" та "дістати з них касети".

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео.

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління Євгена Мецгера "на час проведення внутрішнього розслідування".

7 жовтня двом посадовцям "Укрексімбанку" вручили підозри у зв’язку з нападом на журналістів – Євгену Мецгеру та директору департаменту інформаційної політики Володимиру Пікалову.

За декілька годин до виходу розслідування керівниця наглядової ради "Укрексімбанку" Оляна Гордієнко та тимчасовий очільник банку Сергій Єрмаков скликали пресконференцію, щоб прокоментувати факти з розслідування "Схем", котре на той момент іще не було опубліковане. Вони заявили, що перевірка позичальника Сергія Брюховецького під час видачі кредиту виявила лише той його бізнес, який зареєстрований за законами України, а тому в "Укрексімбанку" не було підстав відмовити клієнту в отриманні багатомільйонних кредитних коштів. Не бачать проблем керівництво банку і з самим виданим кредитом та не вважає заставу – ТРЦ SkyMall – ненадійною.