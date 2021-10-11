У Славську обрали проєктанта гірськолижного курорту.

Славська селищна рада обрала проєктанта для розробки містобудівної документації гірськолижного курорту. Детальні плани території в селах Верхня Рожанка і Волосянка Славської громади розроблятиме компанія «Укрзахідурбанізація».

Закупівлі з розробки містобудівної документації гірськолижного курорту селищна рада оголосила у серпні та вересні цього року з очікуваною вартістю у 1,5 мільйона гривень кожна. На обидві закупівлі прийшли два учасники – ТОВ Проектне об’єднання «Укрзахідурбанізація» та ТОВ «Інститут геоінформаційних систем». Замовник опублікував повідомлення про намір укласти угоду на виконання згадуваних робіт із компанією «Укрзахідурбанізація», повідомили «Наші гроші. Львів».

Компанія запропонувала зробити детальний план території в селі Верхня Рожанка за 1,48 мільйона гривень, а в селі Волосянка – за 1,49 мільйона гривень. Для обох закупівель учасник подав довідки про виконання більше 80 аналогічних договорів та їхні копії на понад 430 сторінок.

Для підтвердження своєї кваліфікації селищна рада вимагала від учасників надати не менше 80 довідок про аналогічні договори, копії цих договорів та документи, що підтверджують їхнє виконання у повному обсязі. Як вказано в тендерній документації, аналогічним вважають договір на створення детального плану території, підписаний протягом 2018–2021 років. Окрім того, учасники мали надати не менше 10 оригіналів-відгуків про співпрацю.

«Такі вимоги є дискримінаційними та неадекватними», – зазначив у коментарі виданню фахівець із публічних закупівель «Центру громадського моніторингу та досліджень» Олег Блінов. За його словами, через такі умови замовник не дотримався таких основних принципів публічних закупівель, як недискримінація учасників, максимальна економія та ефективність.

«Я перевіряю публічні закупівлі з 2013 року, і за весь цей час ще не бачив таких неприпустимих вимог. Найімовірніше, селищна рада прописала їх для того, щоб на торги прийшла обмежена кількість учасників або взагалі не з’явився ніхто», − сказав він.

Водночас у Славській селищній раді не вважають такі вимоги необґрунтованими. На скарги в Prozorro замовник відповів, що закон не обмежує кількість аналогічних договорів.

«Ми хотіли мати нормального проєктанта з серйозним досвідом, бо це дуже важливий проєкт», − прокоментував ситуацію редакції «НГ. Львів» голова тендерного комітету Олег Кончевич.

Детальні плани мають розробити до кінця цього року для будівництва гірськолижного курорту бізнесменом, головою наглядової ради «Концерну Галнафтогаз» Віталієм Антоновим. У документації буде зазначено, зокрема, проєктний план території та планувальні обмеження, схеми руху транспорту та пішоходів, а також схеми інженерних мереж.

Першу чергу будівництва курорту запланували на весну 2022 року, спочатку тут збудують приблизно 20 км трас із базовою житловою інфраструктурою. А загалом у межах курорту хочуть зробити 75 км гірськолижних трас, дві гондоли на 3 км та 2,2 км, а також чотири- та шестимісні крісельні витяги. Для реалізації цього проєкту вже приватизували понад 400 земельних ділянок на території Славської громади.

За даними аналітичної системи YouControl, проєктне об’єднання «Укрзахідурбанізація» зареєстроване 2015 року в Львові, спеціалізується на розробці містобудівної документації. Її власником та директором є Михайло Габрель.

Протягом 2020–2021 років компанія отримала державних замовлень на 3,4 мільйона гривень, переважно на розробку генеральних планів та детальних планів території.

Фото zbruc.eu, tsn.ua, liga.net