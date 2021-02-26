Будівництво гірськолижного курорту у Славсько відклали до 2022 року.

Початок будівництва гірськолижного курорту на Львівщині на території Славської ОТГ відтермінували на рік через неузгоджені земельні питання. Під час першої черги будівництва, яке стартує навесні 2022 року, планують збудувати понад 20 км лижних трас, повідомив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» віце-президент компанії-інвестора концерну «Галнафтогаз» Василь Даниляк.

Фото https://decentralization.gov.ua

За інформацією Василя Даниляка, поки що триває процес відведення земельних ділянок під новий гірськолижний курорт у межах Славської ОТГ. Частина земель перебуває на території «Гальсільлісу», і на їх переоформлення потрібно більше часу. Відтак старт будівництва перенесли з 2021 на 2022 рік.

«На 75% земельні ділянки, на яких планується будівництво гірськолижного курорту, вже відведено. Але є земельні ділянки «Галсільлісу», який знаходяться у керуванні комунального лісного господарства Львівської обласної ради, а також землі держлісгоспу, які по майстер-плану курорту попадають на майбутні витяги і траси. Тож необхідно пройти процедуру вилучення цих земельних ділянок з лісового фонду для цілей рекреації… Поки ми не маємо цих рішень, не можемо звертатись за отриманням містобудівних умов та обмежень для проектування. Загальний концепт-проект курорту у нас є, його розробили спеціалісти з австрійської компанії ILF, але ми його повинні адаптувати під українські будівельні вимоги», – розповів Даниляк.

Він також повідомив, що у межах курорту загалом збудують 75 км лижних трас, дві гондоли на 3 км та на 2,2 км, чотирьох та шестимісні крісельні витяги. Перший етап будівництва має стартувати навесні 2022 року і включатиме у себе будівництво понад 20 км лижних трас. Це будівництво триватиме два роки.

За його інформацією, у підготовчі роботи уже інвестовано близько 25 мільйонів доларів, додатково найближчим часом інвестують 10-12 мільйонів в електропостачання для першої черги курорту. Реалізація самої першої черги коштуватме близько 100 мільйонів доларів.

За словами Василя Даниляка, під час реалізації першої черги будівництва курорту у Славському залучатимуть компанії з Австрії та Італії.

«Першу чергу ми будемо реалізувати як за власні кошти, так і залучати довгострокове банківське фінансування за кордоном, також плануємо працювати з експортними агентствами країн-виробників обладнання з Австрії та Італії (гондоли, крісельні витяги, системи засніження, ратраки та інше спеціалізоване обладнання)», – зазначив Даниляк.

Фото http://tvoemisto.tv

Загалом у весь гірськолижний курорт компанія «Галнафтогаз» має намір вкласти 500 млн доларів. Після будівництва курорт зможе вміщати 20-25 тисяч відвідувачів щоденно. На території гірськолижного курорту створять близько 5 тисяч робочих місць. Очікується, що окупність цього проекту становитиме не менше 15 років.

Нагадаємо, інвестором проекту будівництва гірськолижного курорту на землях Славської ОТГ є концерн «Галнафтогаз» (холдинг ОККО Group). Курорт побудують за 15 км від смт Славсько на території сіл Верхня Рожанка і Волосянка. Під гірськолижний курорт планують задіяти гори Тростян, Погар, Високий Верх, Чорна Ріпа.

Засновник OKKO Group Віталій Антонов у квітні 2019 року разом з бізнес-партнером Василем Даниляком заснували компанію «Рожанка парк», яка займається викупом землі для майбутнього гірськолижного курорту. Станом на лютий 2021 року компанія «Рожанка парк» приватизувала понад 400 земельних ділянок та чотири будинки на території Славської ОТГ.