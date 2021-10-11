Галицькі хроніки COVID-19: 11 жовтня.

Станом на 09:00 11 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 333 176 хворих на сovid-19. За минулу добу 699 нових випадків: 343 – на Львівщині (проведено 1494 ПЛР-дослідження), 234 – на Тернопіллі (проведено 695 ПЛР-досліджень) та 122 – на Івано-Франківщині (проведено 753 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 17 летальних випадків унаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 12 людей померло у Львівській області, четверо людей – у Тернопільській області, одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 жовтня (09:00): 80 337 випадків, 234 нові

(за даними Тернопільського ОЛЦКПХ МОЗ України – 233 особи)

Тернопіль – 50 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 22 особи

Бучацький район – 16 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 23 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 13 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Козівський район – 11 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 4 особи

Підгаєцький район – 5 осіб

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 жовтня (09:00): 158 433 випадки, 343 нові

Львів – 80 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 жовтня (09:00): 94 406 випадків, 122 нових

Івано-Франківськ – 8 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 33 особи

Долинський район – 7 осіб

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 30 осіб

Косівський район – 3 особи

Надвірнянський район – 16 осіб

Рожнятівський район – 2 особи

Снятинський район – 15 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.