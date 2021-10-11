Галицькі хроніки COVID-19: 11 жовтня.

 

Станом на 09:00 11 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 333 176 хворих на сovid-19. За минулу добу 699 нових випадків: 343 – на Львівщині (проведено 1494 ПЛР-дослідження), 234 – на Тернопіллі (проведено 695 ПЛР-досліджень) та 122 – на Івано-Франківщині (проведено 753 ПЛР-дослідження).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 17 летальних випадків унаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 12 людей померло у Львівській області, четверо людей – у Тернопільській області, одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 жовтня (09:00): 80 337 випадків, 234 нові

(за даними Тернопільського ОЛЦКПХ МОЗ України  233 особи)

 

Тернопіль – 50 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 22 особи

Бучацький район – 16 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 23 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 13 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Козівський район – 11 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 4 особи

Підгаєцький район – 5 осіб

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 жовтня (09:00): 158 433 випадки, 343 нові

 

Львів – 80 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 жовтня (09:00): 94 406 випадків, 122 нових

 

Івано-Франківськ – 8 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 33 особи

Долинський район – 7 осіб

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 30 осіб

Косівський район – 3 особи

Надвірнянський район – 16 осіб

Рожнятівський район – 2 особи

Снятинський район – 15 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»
Вікторія Химинець
«Україна Terra Incognita»  переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.
10.10.21 | | Штука
Про сходи, що зникли, але є
Діана Клочко
Драбина, що пов'язує землю Бучача із небом, продовжує існувати у неполічених сходинках і сходженнях містян на пагорби.
10.10.21 | | Дискурси
Короткий метр до Мангеттена
Юлія Баір
Фестиваль продовжили на два тижні, переможця оголосять 18 жовтня. Тож ще є змога відшукати продовжені покази в кінотеатрах вашого міста, подивитися й проголосувати за найкращу короткометражку з добірки.
09.10.21 | | Штука
Атена Пашко: Сила і ніжність
Мирослав МАРИНОВИЧ
Чимало розкутих людей вважають себе вільними, але насправді їхня свобода не поєднана з відповідальністю і стає сваволею. Атена Пашко була по-справжньому вільна. Нам бракує таких
09.10.21 | | Галичина
Національна збірна з хорового співу
Тетяна Козирєва
Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Львівська національна державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» відзначає 50-річчя, яке припадає на 17 жовтня – цього дня 1971 року відбулася перша репетиція хлопчачого хору.
08.10.21 | | Штука
Неймовірна фізика рою мошок
Брендон Кайм
Мошки, які восени клубочаться у сонячних променях, подають важливі здогадки щодо принципів динаміки складних систем.
08.10.21 | | Наука
Озерце. Продовження історії
Левко Довган
Закінчився другий фестиваль усної оповіді. Цьогоріч осінній, який відбувся всупереч всім обставинам. Без особливого розголосу, але зі сценою, конкурсною програмою, переможцями і гостями.
08.10.21 | | Галичина
Focus «Moving Waves» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Один з найкрутіший альбомів всіх часів – щось невловиме, що створює неземний кайф від цієї музики
08.10.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.