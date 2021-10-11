Галицькі хроніки COVID-19: 11 жовтня.

Станом на 09:00 11 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 333 176 хворих на сovid-19. За минулу добу 699 нових випадків: 343 – на Львівщині (проведено 1494 ПЛР-дослідження), 234 – на Тернопіллі (проведено 695 ПЛР-досліджень) та 122 – на Івано-Франківщині (проведено 753 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 17 летальних випадків унаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 12 людей померло у Львівській області, четверо людей – у Тернопільській області, одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 жовтня (09:00): 80 337 випадків, 234 нові
(за даними Тернопільського ОЛЦКПХ МОЗ України – 233 особи)
Тернопіль – 50 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 22 особи
Бучацький район – 16 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 23 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 13 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Козівський район – 11 осіб
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 4 особи
Підгаєцький район – 5 осіб
Підволочиський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 13 осіб
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 жовтня (09:00): 158 433 випадки, 343 нові
Львів – 80 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 жовтня (09:00): 94 406 випадків, 122 нових
Івано-Франківськ – 8 осіб
Богородчанський район – 5 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 33 особи
Долинський район – 7 осіб
Калуський район – 2 особи
Коломийський район – 30 осіб
Косівський район – 3 особи
Надвірнянський район – 16 осіб
Рожнятівський район – 2 особи
Снятинський район – 15 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.10.2021