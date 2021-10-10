Галицькі хроніки COVID-19: 10 жовтня.

Станом на 09:00 10 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 332 477 хворих на сovid-19. За минулу добу 1094 нові випадки: 468 – на Львівщині (проведено 1646 ПЛР-досліджень), 406 – на Тернопіллі (проведено 1252 ПЛР-дослідження) та 220 – на Івано-Франківщині (проведено 1151 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 24 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 14 людей померло у Львівській області, семеро людей – у Тернопільській області, троє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 жовтня (09:00): 80 103 випадки, 406 нових
Тернопіль – 77 осіб
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 38 осіб
Бучацький район – 21 особа
Гусятинський район – 30 осіб
Заліщицький район – 22 особи
Збаразький район – 27 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 18 осіб
Кременецький район – 22 особи
Лановецький район – 12 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 15 осіб
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 37 осіб
Чортківський район – 36 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Львів – 142 особи
10 жовтня (09:00): 158 090 випадків, 468 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 жовтня (09:00): 94 284 випадки, 220 нових
Івано-Франківськ – 51 особа
Тисменицький район – 10 осіб
Надвірнянський район – 28 осіб
Снятинський район – 30 осіб
Косівський район – 12 осіб
Калуський район – 19 осіб
Долинський район – 5 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 10 осіб
Богородчанський район – 19 осіб
Городенківський район – 8 осіб
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 12 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.10.2021