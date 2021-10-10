Галицькі хроніки COVID-19: 10 жовтня.

Станом на 09:00 10 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 332 477 хворих на сovid-19. За минулу добу 1094 нові випадки: 468 – на Львівщині (проведено 1646 ПЛР-досліджень), 406 – на Тернопіллі (проведено 1252 ПЛР-дослідження) та 220 – на Івано-Франківщині (проведено 1151 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 24 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 14 людей померло у Львівській області, семеро людей – у Тернопільській області, троє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 жовтня (09:00): 80 103 випадки, 406 нових

Тернопіль – 77 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 38 осіб

Бучацький район – 21 особа

Гусятинський район – 30 осіб

Заліщицький район – 22 особи

Збаразький район – 27 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 18 осіб

Кременецький район – 22 особи

Лановецький район – 12 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 15 осіб

Підгаєцький район – 7 осіб

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 37 осіб

Чортківський район – 36 осіб

Шумський район – 9 осіб





ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Львів – 142 особи

10 жовтня (09:00): 158 090 випадків, 468 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 жовтня (09:00): 94 284 випадки, 220 нових

Івано-Франківськ – 51 особа

Тисменицький район – 10 осіб

Надвірнянський район – 28 осіб

Снятинський район – 30 осіб

Косівський район – 12 осіб

Калуський район – 19 осіб

Долинський район – 5 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 10 осіб

Богородчанський район – 19 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 12 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.