Галицькі хроніки COVID-19: 9 жовтня.

Станом на 09:00 9 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 331 383 хворих на сovid-19. За минулу добу 2 232 нових випадки: 1955 – на Львівщині (проведено 2863 ПЛР-дослідження), 444 – на Тернопіллі (проведено 1966 ПЛР-досліджень) та 334 – на Івано-Франківщині (проведено 1151 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 36 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, десятеро людей – у Тернопільській області, дев'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 жовтня (09:00): 79 697 випадків, 444 нових
Тернопіль – 117 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 49 осіб
Бучацький район – 26 осіб
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 35 осіб
Збаразький район – 14 осіб
Зборівський район – 25 осіб
Кременецький район – 21 особа
Козівський район – 18 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастирський район – 6 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Тернопільський район – 30 осіб
Теребовлянський район – 18 осіб
Чортківський район – 37 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 жовтня (09:00): 157 622 випадки, 1177 нових
Львів – 508 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 жовтня (09:00): 94 064 випадки, 334 нові
Івано-Франківськ – 77 осіб
Тисменицький район – 17 осіб
Надвірнянський район – 29 осіб
Снятинський район – 18 осіб
Косівський район – 20 осіб
Калуський район – 20 осіб
Долинський район – 41 особа
Тлумацький район – 11 осіб
Галицький район – 21 особа
Коломийський район – 28 осіб
Рожнятівський район – 9 осіб
Богородчанський район – 17 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Верховинський район – 10 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.10.2021