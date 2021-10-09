Галицькі хроніки COVID-19: 9 жовтня.

Станом на 09:00 9 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 331 383 хворих на сovid-19. За минулу добу 2 232 нових випадки: 1955 – на Львівщині (проведено 2863 ПЛР-дослідження), 444 – на Тернопіллі (проведено 1966 ПЛР-досліджень) та 334 – на Івано-Франківщині (проведено 1151 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 36 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, десятеро людей – у Тернопільській області, дев'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 жовтня (09:00): 79 697 випадків, 444 нових

Тернопіль – 117 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 49 осіб

Бучацький район – 26 осіб

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 35 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 25 осіб

Кременецький район – 21 особа

Козівський район – 18 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастирський район – 6 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Тернопільський район – 30 осіб

Теребовлянський район – 18 осіб

Чортківський район – 37 осіб

Шумський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 жовтня (09:00): 157 622 випадки, 1177 нових

Львів – 508 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 жовтня (09:00): 94 064 випадки, 334 нові

Івано-Франківськ – 77 осіб

Тисменицький район – 17 осіб

Надвірнянський район – 29 осіб

Снятинський район – 18 осіб

Косівський район – 20 осіб

Калуський район – 20 осіб

Долинський район – 41 особа

Тлумацький район – 11 осіб

Галицький район – 21 особа

Коломийський район – 28 осіб

Рожнятівський район – 9 осіб

Богородчанський район – 17 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Верховинський район – 10 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.