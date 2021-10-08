Галицькі хроніки COVID-19: 8 жовтня.

Станом на 09:00 8 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 329 428 хворих на сovid-19. За минулу добу 2 232 нових випадки: 1237 – на Львівщині (проведено 2803 ПЛР-дослідження), 614 – на Тернопіллі (проведено 1658 ПЛР-досліджень) та 381 – на Івано-Франківщині (проведено 1048 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 28 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 14 людей померло у Львівській області, десятеро людей – у Тернопільській області, четверо – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 жовтня (09:00): 79 253 випадки, 614 нових
Тернопіль – 134 особи
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 53 особи
Бучацький район – 47 осіб
Гусятинський район – 46 осіб
Заліщицький район – 40 осіб
Збаразький район – 32 особи
Зборівський район – 41 особа
Кременецький район – 33 особи
Козівський район – 15 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Підволочиський район – 31 особа
Підгаєцький район – 9 осіб
Тернопільський район – 39 осіб
Теребовлянський район – 20 осіб
Чортківський район – 39 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 жовтня (09:00): 156 445 випадків, 1237 нових
Львів – 446 осіб
Бродівський район – 57 осіб
Буський район – 42 особи
Городоцький район – 30 осіб
Дрогобицький район – 85 осіб
Жидачівський район – 23 особи
Жовківський район – 58 осіб
Золочівський район – 24 особи
Кам'янко-Бузький район – 28 осіб
Миколаївський район – 27 осіб
Мостиський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 27 осіб
Пустомитівський район – 103 особи
Радехівський район – 11 осіб
Самбірський район – 61 особа
Сколівський район – 11 осіб
Сокальський район – 74 особи
Старосамбірський район – 32 особи
Стрийський район – 42 особи
Турківський район – 13 осіб
Яворівський район – 35 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 жовтня (09:00): 93 730 випадків, 381 новий
Івано-Франківськ – 49 осіб
Богородчанський район – 32 особи
Верховинський район – 7 осіб
Галицький район – 17 осіб
Городенківський район – 24 особи
Долинський район – 13 осіб
Калуський район – 20 осіб
Коломийський район – 63 особи
Косівський район – 29 осіб
Надвірнянський район – 38 осіб
Рогатинський район – 24 особи
Рожнятівський район – 5 осіб
Снятинський район – 4 особи
Тисменицький район – 16 осіб
Тлумацький район – 40 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.10.2021