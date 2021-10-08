Галицькі хроніки COVID-19: 8 жовтня.

Станом на 09:00 8 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 329 428 хворих на сovid-19. За минулу добу 2 232 нових випадки: 1237 – на Львівщині (проведено 2803 ПЛР-дослідження), 614 – на Тернопіллі (проведено 1658 ПЛР-досліджень) та 381 – на Івано-Франківщині (проведено 1048 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 28 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 14 людей померло у Львівській області, десятеро людей – у Тернопільській області, четверо – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 жовтня (09:00): 79 253 випадки, 614 нових

Тернопіль – 134 особи

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 53 особи

Бучацький район – 47 осіб

Гусятинський район – 46 осіб

Заліщицький район – 40 осіб

Збаразький район – 32 особи

Зборівський район – 41 особа

Кременецький район – 33 особи

Козівський район – 15 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Підволочиський район – 31 особа

Підгаєцький район – 9 осіб

Тернопільський район – 39 осіб

Теребовлянський район – 20 осіб

Чортківський район – 39 осіб

Шумський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 жовтня (09:00): 156 445 випадків, 1237 нових

Львів – 446 осіб

Бродівський район – 57 осіб

Буський район – 42 особи

Городоцький район – 30 осіб

Дрогобицький район – 85 осіб

Жидачівський район – 23 особи

Жовківський район – 58 осіб

Золочівський район – 24 особи

Кам'янко-Бузький район – 28 осіб

Миколаївський район – 27 осіб

Мостиський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 27 осіб

Пустомитівський район – 103 особи

Радехівський район – 11 осіб

Самбірський район – 61 особа

Сколівський район – 11 осіб

Сокальський район – 74 особи

Старосамбірський район – 32 особи

Стрийський район – 42 особи

Турківський район – 13 осіб

Яворівський район – 35 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 жовтня (09:00): 93 730 випадків, 381 новий

Івано-Франківськ – 49 осіб

Богородчанський район – 32 особи

Верховинський район – 7 осіб

Галицький район – 17 осіб

Городенківський район – 24 особи

Долинський район – 13 осіб

Калуський район – 20 осіб

Коломийський район – 63 особи

Косівський район – 29 осіб

Надвірнянський район – 38 осіб

Рогатинський район – 24 особи

Рожнятівський район – 5 осіб

Снятинський район – 4 особи

Тисменицький район – 16 осіб

Тлумацький район – 40 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.