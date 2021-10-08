Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та тероризм.

 

Народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

 

 

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

 

За версією слідства, дії Медведчука були спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, йдеться про незаконні схеми закупівлі вугілля з окупованого Донбасу у 2014-2015 роках.

 

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. 

 

Зі слів голови СБУ Івана Баканова, російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

 

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії.

 

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

 

 

"Це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами "схеми". Моє чітке переконання – ці люди мають понести заслужене і законне покарання за ту шкоду, яку вони завдали державі. Тому що їхні дії – це підрив енергетичної незалежності України", – заявив голова СБУ.

 

Голова СБУ Іван Баканов заявив на брифінґу, що у справі про постачання вугілля із територій, контрольованих терористичними організаціями "ЛНР/ДНР", до відповідальності можуть притягнути попереднього Президента Петра Порошенка та колишню очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву.

 

"СБУ діє виключно у межах і у спосіб, передбачений законодавством. На всі записи отримані відповідні ухвали суду. Щодо прізвищ, які ви назвали (ішлося про Порошенка та Гонтареву, – Z), то якби ми сьогодні мали певний багаж доказів, ми би озвучили ці прізвища і були б вже з додатковими підозрами. Тому слідчі підрозділи працюють для того, щоб перевірити ці версії. Якщо ці докази будуть здобуті, то ми вийдемо до вас на брифінг", – цитує аґенція УНІАН..

 

Журналістам в ході брифінгу продемонстрували аудіофайли телефонних переговорів Медведчука з високопосадовцями Російської Федерації, бізнесменами, а також розмови терористів "ДНР" між собою. У цих розмовах Медведчук згадує особу п’ятого Президента, а також голову Нацбанку в контексті того, що він отримав санкції від них на оборудку з купівлею вугілля із окупованих територій Луганської та Донецької областей.

 

 

Окрім того, Баканов повідомив, що доказова база по підозрі Медведчуку в державній зраді базується не лише на прослуховуванні його телефону, а й на показах свідків – колишніх високопосадовців, які підтверджують його вину по інкримінованій йому статті Кримінального кодексу.

 

"В частині питання щодо Петра Олексійовича – це насправді складне питання. Станом на сьогодні ми в інтересах слідства не розголошуємо інших фігурантів, але з огляду на те, що ви побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію щодо причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо. Якщо відповідні докази будуть зібрані, ми про це повідомимо на брифінгу", –сказав Баканов.

 

11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

 

Їм оголосили про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

 

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

 

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

 

08.10.2021

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