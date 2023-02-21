Білоруські депутати схвалили закон про страту чиновників за держраду.

Окрім цього до КК Білорусі вводяться нові статті про «Порушення вимог щодо захисту державних секретів» та «Пропагування тероризму».

Депутати Палати представників у вівторок, 21 лютого, ухвалили в другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до кодексів у справах про кримінальну відповідальність». Він передбачає запровадження смертної кари за державну зраду, але тільки для посадових осіб. Про це повідомив телеканал Belsat.

Ухвалений депутатами документ передбачає, що до страти можуть бути засуджені «посадові особи, які обіймають державну посаду, та особи, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК Білорусі “Зрада державі”».

Також у 10 разів збільшено штраф за статтею про державну зраду — з п’яти тисяч до 50 тисяч базових величин. Одна базова величина дорівнює 37 білоруським рублям або за поточним курсом Нацбанку Білорусі 980 російським.

Окрім цього до Кримінального кодексу Білорусі вводяться нові статті: 375-2 «Порушення вимог щодо захисту державних секретів» (передбачає кримінальну відповідальність за умисне незаконне переміщення носія державних секретів із секретами Республіки Білорусь або іноземних держав, переданих Республіці Білорусь, за її межі) та 289 -1 «Пропагування тероризму».

Крім того, ухвалений депутатами закон до 10 діб збільшує максимально допустимий термін утримання під вартою затриманих за підозрою в держзраді, захопленні влади, шпигунстві, диверсії та інших злочинах, і до 20 діб максимальний термін, в який їм зобов'язані висунути звинувачення.

Закон ще має бути схвалений верхньою палатою парламенту Білорусі та підписаний президентом.