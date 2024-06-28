20-річного жителя Тернопільщини засудили до 15 років в'язниці за державну зраду.

Тернопільський суд засудив 20-річного жителя Почаївської громади до 15 років в'язниці за державну зраду. В чоловіка також конфіскували все його майно. Доведено, що житель села Старий Тараж Владислав Кононенко збирав інформацію про військові та цивільні об’єкти області і пересилав її спецслужбам Росії. Правоохоронці затримали його в січні 2023 року.

20-річного мешканця Кременецького району завербували росіяни на початку повномасштабного вторгнення. До того Владислав Кононенко вже публікував у соцмережах прокремлівські повідомлення. За даними слідства, зрадник впродовж серпня 2022 – січня 2023 року збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані дані він передав ворогу через Telegram.

Ці дані спецслужбам РФ були необхідні для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів. Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона.

«При розслідуванні провадження про державну зраду правоохоронці встановили також причетність цього чоловіка і до поширення в інтернеті матеріалів із запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, возвеличення її військових. Використовуючи профіль в одній із соціальних мереж, підозрюваний активно висловлював підтримку діям учасників терористичної організації ДНР та найманців ПВК “Вагнер”, а також виправдовував воєнні злочини окупантів під час проведення так званої “спецоперації”», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Владислава Кононенка обвинувачували за ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а саме у державній зраді й поширенні матеріалів із запереченням збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників. Тернопільський міськрайонний суд засудив жителя села Старий Тараж Почаївської громади покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Зараз він перебуває під вартою. На вироку суду ув’язнений може ще подати апеляційну скаргу.