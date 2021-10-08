Відійшла у вічність почесна членкиня «Союзу українок» Ростислава Федак.

У Львові у віці 88 років померла заступниця голови найбільшої жіночої громадської організації «Союз Українок», директорка першого в Україні Музею історії українського жіночого руху Ростислава Федак. Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким.

«Дуже сумна новина. Померла пані Ростилава Федак. Ідейниця та керівниця «Союзу Українок» і просто чудова людина. Вічна пам'ять. Ідея музею, про який мріяла пані Ростилава, обов'язково буде продовжена», – повідомив у п’ятницю, 8 жовтня, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у дописі на своїй facebook-сторінці.

«Пані Ростислава була неймовірною жінкою, яка вела за собою тисячі інших жінок. Добра, світла, ідейна, професійна. Вічна пам’ять», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Ростислава Федак (дівоче прізвище Телега) народилася 4 червня 1933 року у містечку Болехові Івано-Франківської області. Була почесною членкинею Всеукраїнської громадської організації «Союз Українок».Кілька років, зокрема, була головою секретаріату цієї організації.

Ростислава Федак також була почесною головою конкурсної комісії Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій рідний край».

Стояла біля витоків створення першого в Україні «Музею історії українського жіночого руху», відкритого 14 жовтня 2017 року до 100-ліття «Союзу українок», пані Ростислава була і фундаторкою, і першою директоркою музею.

У 2018 році нагороджена відзнакою Львівської міськради імені Олени Степанівни за внесок у відродження національних святинь і звичаїв, розвиток творчого потенціалу молоді.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/andriy.moskalenko, youtube.com/Aurika-Stratan