Відійшов у вічність відомий львівський громадський діяч Ігор Ожиївський.

 

У ніч на 6 жовтня відійшов у вічність відомий львівський громадський та релігійний діяч Ігор Ожиївський, повідомила пресслужба Львівської міської ради. Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким.

 

 

«Боляче, що так передчасно від нас ідуть люди, які насправді для багатьох були світилами та дороговказами. Пан Ігор Ожиївський назавжди залишиться у нашій пам’яті дуже світлою, щирою, професійною людиною, яка була наділена великою Божою ласкою та мудрістю. Співчуваємо рідним, близьким. Вічна пам’ять», – висловив співчуття міськи голова Андрій Садовий.

 

Попередньо відомо, що причиною смерті став серцевий напад.

 

 

«Несподівано на 63-му році життя відійшов у вічність відомий львівський громадський, політичний та релігійний діяч Ігор Ожиївський. Світла та добра, принципова та професійна людина – саме таким він був завжди і таким його запам’ятають колеги по роботі, однодумці, друзі. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Ожиївського. Вічна пам'ять!», – написала голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

 

Ігорю Ожиївському було 63 роки. У різні роки він працював керівником відділу зовнішніх справ курії Львівської Архієпархії УГКЦ, був близьким помічником глави УГКЦ митрополита Любомира Гузара, брав активну участь у підготовці візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до Львова у 2001 році. Він також очолював управління з питань внутрішньої політики Львівської ОДА, працював заступником директора музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького».



Подробиці про організацію прощання та похорону будуть відомі пізніше.

 

Фото city-adm.lviv.ua, galinfo.com.ua, 24tv.ua

06.10.2021

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