У неділю Львів святкуватиме соті уродини Станіслава Лема.

Цієї неділі, 12 вересня, у Львові відбудеться низка заходів з нагоди відзначення 100-ліття письменника-фантаста світової слави, визначного львів'янина Станіслава Лема. Урочистості розпочнуться з зустрічі «Уродини Лема» у сесійній залі Львівської міськради за участі відомих письменників та інтелектуалів.

«Львів – рідне місто Лема, де він сформувався як особистість, навчався в гімназії та університеті, написав перший фантастичний роман, прожив першу третину свого життя. 17 липня 1945 року Лем покинув Львів у потязі вигнанців і вже ніколи сюди не приїжджав. Однак, рідне місто пам’ятає Лема і прагне належно відзначити ювілей великого львів’янина», – повідомили у Львівській міськраді.

Львів'ян та гостей міста запрошують разом відзначити 100-ліття всесвітньо знаного письменника-фантаста, футуролога та філософа Станіслава Лема.

Урочистості розпочнуться о 13:00 у сесійній залі Львівської міськради за участі міського голови Андрія Садового, відомого письменника Юрія Андруховича, лемознавця Андрія Павлишина, поетки та перекладачки Ірини Старовойт та інших гостей.

На 15:00 заплановане відкриття меморіальної таблиці Станіслава Лема на фасаді будинку, де він мешкав, – вул. Б. Лепкого, 4.

О 16:30 у новому просторі «РадіоГараж» на вул. Кн. Романа, 6 розпочнеться дискусія про «Місце Лема в українській сучасній культурі» за участю Юрія Андруховича, Ірини Старовойт, Андрія Лініка та Андрія Павлишина, яку модеруватиме Богдан Шумилович.

Варто зазначити, що до ювілею видавництво «Човен» видало книгу «Лем. Життя не з цієї землі» Войчеха Орлінського – першу біографію Лема, перекладену українською мовою.

О 18:30 відкриватимуть мурал на території Lem Station на вул. Д. Вітовського, 57 у межах міжнародного проєкту «Нам не потрібні інші світи. Нам потрібні дзеркала».

О 19:00 на цій локації відбудеться відкриття V Міжнародного фестивалю аудіовізуального мистецтва «ТЕТРАМАТИКА 2021: Solaris», під час якого глядачі зможуть побачити цикл перформансів, приурочених до 100-річчя видатного фантаста та футуролога.

Також у межах фестивалю з 14 до 30 вересня проходитиме виставка «Технології та Чуттєве»: будуть представлені артпроєкти, що випробовують межі можливостей мистецтва у співдії з високими технологіями.

«Коли ми чуємо «Лем», думаємо про фантастичні оповідання. Він – письменник-фантаст. Але якщо починаємо читати твори Лема, розуміємо, що часто він сприймає багато речей з таким «примруженням ока» – для творчості Лема дуже важливою є іронія і самоіронія, які безпосередньо випливають з емоційного сприйняття світу. Отож, ми подумали, що було би справді фантастично зробити на початок фестивалю проєкт, який показував би один з аспектів тематики фестивалю – «Технології та чуттєве», а з іншого боку, був би своєрідною даниною пам'яті Станіслава Лема, який народився у Львові», – розповів композитор та співкуратор фестивалю Остап Мануляк.

Організатори подій: управління культури ЛМР, Офіс «Львів - місто літератури ЮНЕСКО», ГО «НУРТ», ТзОВ «ЛемСтейшн» у партнерстві з офісом «Катовіце – місто музики ЮНЕСКО» та Ibis Styles Lviv Center.

Фото facebook.com/tetramatyka, facebook.com/lulu.dzyga, verbovska.blogspot.com, photo-lviv.in.ua