Помер Роман Віктюк.

У Москві помер відомий театральний режисер, уродженець Львова Роман Віктюк. Йому було 84 роки.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Театру Віктюка.

"Від нас пішов наш Майстер – великий, неперевершений режисер, вчитель, геній, глиба, чародій, який, здавалося, мав жити вічно", – написали в театрі.

Причину смерті Віктюка не повідомляють. Але відомо, що у жовтні режисера шпиталізували з коронавірусом.

Роман Віктюк народився у Львові. Театральну освіту він отримав в Інституті театрального мистецтва у Москві.

Після навчання повернувся до Львова; працював актором у Театрі юного глядача. Згодом створив театральну студію при палаці на Погулянці.

Віктюка запрошували працювати до театрів у Твері, Вільнюсі, в Одесі, Таллінні, Києві, Саратові, Казані, Ризі, Ленінграді, Москві.

У 1991 році Віктюк вирішив створити театр у Москві, де став головним режисером і художнім керівником.

Отримав звання народного артиста і в Україні, і в Росії.

Коментуючи в 2014 році початок війни на Донбасі, Віктюк закликав місцеве населення не купуватися на пропаґанду.

"Хочу жителям Донбасу сказати тільки одне: ви живете поза Богом, ви Його не чуєте. На секунду вимкніть усі телеканали, закрийте очі і побудьте в тиші. Без зла, без насильства, без убивства. У цій тиші, долучившись до Неба, може, у вашій душі щось станеться. Мусить статися, якщо ви українці", – сказав Віктюк у коментарі виданню "ГОРДОН".

Також Роман Віктюк підтримав Революцію Гідності.

"Українці нарешті відчули струс мозку і серця. Побачив це, коли ходив по майдану Незалежності. До мене підходили 17-річні й казали: «Не зрадьте нас!». Вони шукають підтримки у нас – у тих, хто прожив життя. Я бачив ці очі! А потім вони віддали свої життя… Той хлопчина, освітлювач Київ­ського театру ім. І. Франка, який мріяв бути актором. Нема його… Загинув від прицільного пострілу у голову. А батько, який привіз на Майдан свого сина і фактично приніс його у жертву. Це та висота, якої не досягнула жодна інша нація. Після такого Україна повинна змінитися. Я повністю підтримую Майдан у його намірі стояти до кінця – до моменту, коли не тільки зміниться уся влада, а й коли будуть покарані усі винні", – сказав Віктюк у інтерв'ю "Високому замку" після гастролів у Львові на початку 2014 року.

Тоді Віктюк сказав, що мріє ще приїхати в Україну, однак заплановані на червень вистави в Києві не відбулися через загострення на українсько-російському кордоні і неможливість прибуття трупи. "Я до цілої України звертаюся: дякую, що ви не здаєте квитки, тому що ми обов'язково приїдемо на рідну землю", – казав тоді Віктюк.

Зізнавався, що в Росії його й надалі сприймали "бандерівцем".

"Так, у Москві всі знають, що я – львів’янин. Але, водночас, у мене є кілька важливих російських державних звань. Коли я прийшов у Міністерство культури РФ, сказав: «Порадьте мені, що робити? Хочу-таки зіграти вистави у Києві, які не вдалося відіграти через революцію». Міністр сказав: «А хіба ми можемо вам це заборонити? Ви ж – священна корова». Правда, після цих слів я задумався: це щастя чи нещастя, а може, пересторога, щоб не їхати?.." – розповідав.