Галицькі хроніки COVID-19: 7 жовтня.

 

Станом на 09:00 7 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 327 196 хворих на сovid-19. За минулу добу 2170 нових випадків: 1130 – на Львівщині (проведено 2690 ПЛР-досліджень), 612 – на Тернопіллі (проведено 2109 ПЛР-досліджень) та 428 – на Івано-Франківщині (проведено 1132 ПЛР-дослідження).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 49 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 31 людина померла у Львівській області, троє людей – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 жовтня (09:00): 78 639 випадків, 612 нових

(за даними ДУ Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 610 нових)

 

Тернопіль – 157 осіб

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 61 особа

Бучацький район – 33 особи

Гусятинський район – 43 особи

Заліщицький район – 45 осіб

Збаразький район – 38 осіб

Зборівський район – 45 осіб

Козівський район – 22 особи

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 15 осіб

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 28 осіб

Тернопільський район – 25 осіб

Чортківський район – 41 особа

Шумський район – 6 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 жовтня (09:00): 155 208 випадків, 1130 нових

 

Львів – 489 осіб

Бродівський район – 13 осіб

Буський район – 10 осіб

Городоцький район –  14 осіб

Дрогобицький район –  32 особи

Жидачівський район –  18 осіб

Жовківський район –  117 осіб

Золочівський район –  23 особи

Кам’янка-Бузький район –  15 осіб

Миколаївський район –  11 осіб

Мостиський район –  14 осіб

Перемишлянський район –  20 осіб

Пустомитівський район – 78 осіб

Радехівський район – 35 осіб

Самбірський район – 30 осіб

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 68 осіб

Старосамбірський район – 14 осіб

Стрийський район – 31 особа

Турківський район – 8 осіб

Яворівський район  – 85 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 жовтня (09:00): 93 349 випадків, 428 нових

 

Івано-Франківськ – 104 особи

Галицький район – 19 осіб

Богородчанський район – 29 осіб

Верховинський район – 5 осіб

Городенківський раойн – 16 осіб

Долинський район – 37 осіб

Калуський район – 24 особи

Коломийський район – 43 особи

Косівський район – 20 осіб

Надвірнянський район – 30 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 17 осіб

Снятинський район – 40 осіб

Тисменицький район – 36 осіб

Тлумацький район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

07.10.2021

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