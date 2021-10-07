Галицькі хроніки COVID-19: 7 жовтня.

Станом на 09:00 7 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 327 196 хворих на сovid-19. За минулу добу 2170 нових випадків: 1130 – на Львівщині (проведено 2690 ПЛР-досліджень), 612 – на Тернопіллі (проведено 2109 ПЛР-досліджень) та 428 – на Івано-Франківщині (проведено 1132 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 49 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 31 людина померла у Львівській області, троє людей – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 жовтня (09:00): 78 639 випадків, 612 нових
(за даними ДУ Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 610 нових)
Тернопіль – 157 осіб
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 61 особа
Бучацький район – 33 особи
Гусятинський район – 43 особи
Заліщицький район – 45 осіб
Збаразький район – 38 осіб
Зборівський район – 45 осіб
Козівський район – 22 особи
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 15 осіб
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 28 осіб
Тернопільський район – 25 осіб
Чортківський район – 41 особа
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 жовтня (09:00): 155 208 випадків, 1130 нових
Львів – 489 осіб
Бродівський район – 13 осіб
Буський район – 10 осіб
Городоцький район – 14 осіб
Дрогобицький район – 32 особи
Жидачівський район – 18 осіб
Жовківський район – 117 осіб
Золочівський район – 23 особи
Кам’янка-Бузький район – 15 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Мостиський район – 14 осіб
Перемишлянський район – 20 осіб
Пустомитівський район – 78 осіб
Радехівський район – 35 осіб
Самбірський район – 30 осіб
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 68 осіб
Старосамбірський район – 14 осіб
Стрийський район – 31 особа
Турківський район – 8 осіб
Яворівський район – 85 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 жовтня (09:00): 93 349 випадків, 428 нових
Івано-Франківськ – 104 особи
Галицький район – 19 осіб
Богородчанський район – 29 осіб
Верховинський район – 5 осіб
Городенківський раойн – 16 осіб
Долинський район – 37 осіб
Калуський район – 24 особи
Коломийський район – 43 особи
Косівський район – 20 осіб
Надвірнянський район – 30 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 17 осіб
Снятинський район – 40 осіб
Тисменицький район – 36 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
07.10.2021