Помер відомий кремлівський політтехнолог Глєб Павловський.

Він тривалий час займався «путінобєсієм», а з 2011 року перейшов в опозицію до Кремля

Відомий російський політтехнолог та публіцист Глєб Павловський помер у понеділок, 27 лютого, на 72-му році життя після важкої хвороби. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. За інформацією російських ЗМІ, Павловський помер від інсульту. Про його тяжку хворобу писали в соцмережах з листопада минулого року.

Павловський народився 1951 року в Одесі. У 1968–1973 роках навчався на історичному факультеті Одеського державного університету. До 1974 року працював учителем у сільській школі. У 1978–1980 роках був одним зі співредакторів самвидавівського журналу «Поиски», одним із засновників політичної опозиційної організації «Клуб соціальних ініціатив».

Відомо, що 1974 року Павловський дав свідчення в КДБ на свого колегу-дисидента В'ячеслава Ігрунова у справі про «поширення відомостей, які ганьблять радянський лад». 1982 року він здав КДБ інших дисидентів – за власними твердженнями, лише тих, що виїхали з країни.

Під час горбачовської «перебудови» Павловський переїхав жити до Москви. На початку 1990-х познайомився з американським філантропом Джорджем Соросом. Став директором програми «Громадянське суспільство», яка на гроші Сороса розповсюджувала в СРСР сучасну оргтехніку – у тому числі комп'ютери та факси. Разом з бізнесменом Володимиром Яковлєвим створив кооператив «Факт», з якого вийшов один із найбільших у 1990-х видавничих будинків у Росії – «Коммерсантъ». Далі Павловський зайнявся політтехнологіями.

1996 року заснований Павловським «Фонд ефективної політики» взяв участь у кампанії з перевиборів президента Боріса Єльцина. 2000 року фонд розробляв президентську кампанію Владіміру Путіну. Також Павловський брав участь у президентській кампанії Віктора Януковича під час виборів 2004 року. Існувала версія, що саме він подав ідею отруїти Віктора Ющенка.

До 2011 року Павловський співпрацював із адміністрацією президента РФ. Його вважають одним із ідеологів сучасного політичного режиму в Росії, оскільки він розробляв концепції «суверенної демократії» та «путінської більшості». А «Русский журнал», який курував Павловський, опублікував 2008 року план війни проти України під назвою «Операція "Механічний апельсин"».

Співпраця Павловського з Кремлем припинилася після того, як він виступив різко проти рішення Путіна балотуватися на третій термін і почав критикувати російську владу. Відтак Павловський перейшов у політичну опозицію до Кремля. Він визнав, що свого часу був захоплений «путінобєсієм».