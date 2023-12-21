Європейський суд скасував деякі санкції щодо Януковичів.

Судді поставили під чусмнів, що експрезидент і його син мали можливість скористатися правом на захист на батьківщині.

Європейський суд загальної юрисдикції у Люксембурзі в середу, 20 грудня, вирішив скасувати санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, запроваджені Радою ЄУ за звинуваченням у корупції. Про це повідомив телеканал Euronews. Суд теж наказав Раді Євроунії оплатити юридичні витрати.

За твердженням суддів, Рада ЄУ перед запровадженням обмежувальних заходів у 2021 році «припустилася помилки в оцінці» і не переконалася, чи отримали батько й син Януковичі можливість використовувати право на захист в українських судах. Їхні адвокати відстоювали позицію, що вирок українського суду проти їхніх клієнтів був політично вмотивованим й процесуально несправедливим, й що вони не мали змоги оскаржити вердикт.

Проте щодо експрезидента України та його сина діють й інші санкції Євроунії. У серпні 2022 року проти них було запроваджено обмежувальні заходи «за їхню роль у підриві чи створенні загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності та безпеці держави». А у випадку з Олександром Януковичем ще й «за укладання угод зі сепаратистськими угрупованнями в донбаському реґіоні України». Тож обидва Януковичі досі не мають права в’їжджати на територію ЄУ або володіти там будь-якими активами.