Офіційний Тбілісі вважає "абсурдом" ідею з екстрадицією Саакашвілі.

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що екстрадиція колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до України неприпустима.

Про це повідомляє телеканал Rustavi2.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про надання дипломатичної допомоги Саакашвілі, грузинський міністр заявив, що українській стороні надали усю інформацію про арешт Саакашвілі.

"Вони звернулися до посольства і просили зустрічі з представником посольства. Вони лише хотіли дізнатися, за яких умов і як Саакашвілі був арештований. Звичайно, розмов про екстрадицію немає. Взагалі абсурдно це обговорювати, оскільки юридично про це не може й ітися", – цитує УНІАН.

1 жовтня Міхеїл Саакашвілі заявив про те, що йому вдалося потрапити на територію Грузії. Посадовці запевняли, що Саакашвілі не перетинав кордону і не вірили в його прибуття. Попри те, ввечері правоохоронці оголосили про затримання колишнього президента.

Міхеїл Саакашвілі потрапив до Грузії через Чорне море, поромом, переховуючись серед вантажу в автомобілі.

Саакашвілі оголосив себе політичним в'язнем і повідомив про початок голодування.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати працюватимуть над поверненням Саакашвілі в Україну.