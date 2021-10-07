У Львові судитимуть стоматолога за підробку ПЛР-тестів.

 

У Львові судитимуть трьох змовників, які налаштували бізнес із продажу підроблених ПЛР-тестів туристам. Фальшиві документи виготовляв стоматолог, повідомив сьогодні, 7 жовтня, відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

 

 

За даними слідства, турфірма надавала своїм клієнтам послугу: можливість купити негативний ПЛР-тест на COVID-19 без проведення будь-яких лабораторних досліджень. Вартість послуги становила 800 гривень.

 

«ПЛР-тести виготовляв місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів. Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям», – зазначено у повідомленні.

 

Обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Львова за ч.1 та 3 ст. 358 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду. Максимальне покарання за порушення згадуваних норм – позбавлення волі до п'яти років.

 

 

До слова, 28 вересня Жовківський районний суд виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від Covid-19. Мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи за те, що підробили ковід-сертифікати і використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею.

 

Фото primamed.if.ua, bljesak.info

07.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Видавці про книжковий ринок
Опісля Книжкового Арсеналу і Book Forum назріла важлива розмова за участі кількох ключових видавців про реальний стан, загрози і перспективи книжкового ринку.
07.10.21 | | Штука
Антидепресант проти раку?
Флуоксетин, антидепресант, що на американському ринку називається «Prozac», пригнічує розвиток пухлин у мишей.
07.10.21 | | Наука
Хочу, щоб поезія була
Соломія ЧУБАЙ
Пишу з власного досвіду болю, або радості. Коли ми творимо музику з хлопцями, то намагаюсь їм дати ту емоцію. Це непростий процес, я практично як диригент: диригую ними і музикою,– і це круто, що вони є. Треба творити!
06.10.21 | | Штука
Творимо духовну матрицю
Дмитро Кацал
Це буде Національний молодіжний центр хорової культури! Тут буде колотитися життя на перспективу, щоб все робилось швидко, якісно, як тепер робиться у «Дударику» концертна програма: ґрунтовно, змістовно, раз і назавжди!
05.10.21 | | Штука
Замінники цукру провокують сильніший апетит
У жінок та людей з надлишковою вагою некалорійні замінники цукру посилюють тягу до їжі.
05.10.21 | | Наука
Уроки булінгу
Юрко ТИМЧУК
Для сучасної лексики термін "цькування" надто вишуканий, тому краще використовувати дієслова "щемити" або "чмирити". Огляд подій тижня
04.10.21 | | Україна
Лернейська гідра ностальгії
Американська, сформована за правилами та цінностями вільного світу, соцмережа перетворилася на ще один засіб русифікації віртуального простору.
04.10.21 | | Дискурси
Нобель з медицини – за дослідження відчуттів температури та дотику
Нобелівську премію з фізіології та медицини 2021 року присудили Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну.
04.10.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.