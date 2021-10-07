У Львові судитимуть стоматолога за підробку ПЛР-тестів.

У Львові судитимуть трьох змовників, які налаштували бізнес із продажу підроблених ПЛР-тестів туристам. Фальшиві документи виготовляв стоматолог, повідомив сьогодні, 7 жовтня, відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, турфірма надавала своїм клієнтам послугу: можливість купити негативний ПЛР-тест на COVID-19 без проведення будь-яких лабораторних досліджень. Вартість послуги становила 800 гривень.

«ПЛР-тести виготовляв місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів. Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям», – зазначено у повідомленні.

Обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Львова за ч.1 та 3 ст. 358 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду. Максимальне покарання за порушення згадуваних норм – позбавлення волі до п'яти років.

До слова, 28 вересня Жовківський районний суд виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від Covid-19. Мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи за те, що підробили ковід-сертифікати і використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею.

Фото primamed.if.ua, bljesak.info