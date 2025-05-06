З другої спроби Фрідріха Мерца таки обрали бундесканцлером Німеччини.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно призначив Мерца десятим бундесканцлером Німеччини і вручив йому відповідний мандат.

Лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца обрано бундесканцлером Німеччини. Про це повідомило радіо Deutschlandfunk.

Бундестаґ схвалив кандидатуру Мерца з другої спроби під час пообіднього таємного голосування, яке розпочалося о 15:15 за середньоєвропейським часом у вівторок, шостого травня. За Мерца проголосували 325 депутатів, 289 висловилися проти, три бюлетені визнали недійсними. Для позитивного рішення було достатньо 316 голосів.

Нагадаємо, що в першому турі голосування, який відбувся зранку того ж дня, Мерцу не вдалося заручитися підтримкою достатньої кількості депутатів. Він набрав лише 310 голосів «за». І це був перший випадок в історії ФРН, коли визначений раніше кандидат у канцлери не здобув підтримки в Бундестазі після успішних коаліційних перемовин.

Зразу ж після голосування в Бундестазі Мерц відправився до палацу Бельвю на зустріч з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Голова німецької держави офіційно призначив Мерца десятим бундесканцлером Німеччини і вручив йому відповідний мандат.