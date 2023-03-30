Британський монарх вперше виступив у Бундестазі.

Чарльз III подякував Німеччині за військову підтримку України.

Король Великої Британії Чарльз III, перебуваючи з державним візитом у Німеччині, виступив у четвер, 30 березня, перед депутатами в Бундестазі. Монарх подякував Німеччині за військову підтримку України і закликав до подальшого зближення ФРН та Об’єднаного Королівства. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Виступ Чарльза III став першим в історії зверненням британського монарха до німецьких парламентарів. Він виступав англійською та німецькою мовами. Згідно з королівським етикетом, виступ мовою приймаючої сторони вважається знаком великої поваги. Монарх нагадав про давнє партнерство та зв’язки між двома країнами. Свою промову він прикрашав гумористичними інтермедіями.

«Для мене дуже багато означає, що під час моєї першої закордонної поїздки у статусі короля мене запросили до Німеччини і що я можу виступити тут, щоб підтвердити прихильність до дружби наших країн», – сказав король.

«Рішення Німеччини надати таку значну військову підтримку Україні дуже сміливе і важливе», – сказав британський король. У своїй промові він підкреслив відповідальність двох країн з огляду на загрозу безпеці Європи. «Німеччина та Велика Британія взяли на себе важливу керівну роль як найбільші європейські донори України», – сказав Чарльз III, підкресливши, що «нагайка війни повернулася до Європи». «Незліченна кількість людських життів була зруйнована. Свобода і людяність були брутально розтоптані. Безпека Європи під загрозою, як і наші демократичні цінності», – наголосив монарх.

Перед виступом в Бундестазі Чарльз III зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Окрім виступу в Бундестазі, у короля запланована зустріч із біженцями з України, відвідування спільного німецько-британського військового підрозділу в Бранденбурзі та візит до Гамбурга для покладання вінків до меморіалу жертв націонал-соціалістичного режиму.

Державний візит Чарльза III до Німеччини завершиться у п'ятницю, 31 березня. У поїздці його супроводжує королева-дружина Камілла.