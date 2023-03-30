Британський монарх вперше виступив у Бундестазі.

Чарльз III подякував Німеччині за військову підтримку України.

 

 

Король Великої Британії Чарльз III, перебуваючи з державним візитом у Німеччині, виступив у четвер, 30 березня, перед депутатами в Бундестазі. Монарх подякував Німеччині за військову підтримку України і закликав до подальшого зближення ФРН та Об’єднаного Королівства. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Виступ Чарльза III став першим в історії зверненням британського монарха до німецьких парламентарів. Він виступав англійською та німецькою мовами. Згідно з королівським етикетом, виступ мовою приймаючої сторони вважається знаком великої поваги. Монарх нагадав про давнє партнерство та зв’язки між двома країнами. Свою промову він прикрашав гумористичними інтермедіями.

 

«Для мене дуже багато означає, що під час моєї першої закордонної поїздки у статусі короля мене запросили до Німеччини і що я можу виступити тут, щоб підтвердити прихильність до дружби наших країн», – сказав король.

 

«Рішення Німеччини надати таку значну військову підтримку Україні дуже сміливе і важливе», – сказав британський король. У своїй промові він підкреслив відповідальність двох країн з огляду на загрозу безпеці Європи. «Німеччина та Велика Британія взяли на себе важливу керівну роль як найбільші європейські донори України», – сказав Чарльз III, підкресливши, що «нагайка війни повернулася до Європи». «Незліченна кількість людських життів була зруйнована. Свобода і людяність були брутально розтоптані. Безпека Європи під загрозою, як і наші демократичні цінності», – наголосив монарх.

 

Перед виступом в Бундестазі Чарльз III зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

 

Окрім виступу в Бундестазі, у короля запланована зустріч із біженцями з України, відвідування спільного німецько-британського військового підрозділу в Бранденбурзі та візит до Гамбурга для покладання вінків до меморіалу жертв націонал-соціалістичного режиму.

 

Державний візит Чарльза III до Німеччини завершиться у п'ятницю, 31 березня. У поїздці його супроводжує королева-дружина Камілла.

30.03.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Добро-творець Євген Гулевич
Феноменально розкутий розум, вільний від штампів і стереотипів, чутливий до тонких матерій культури, нюансів мови і мовчання. Писав дуже винахідливо. І мислив так само. Мав інтелектуальну броню від безумства війни. Але від осколків і куль ця броня не могла вберегти.
29.03.23 | | Штука
Існує психологічна «вакцина» проти дезінформації
Сандер ван дер Лінден
Соціальний психолог із Кембриджського університету виявив, що демонстрація людям того, як працюють маніпулятивні техніки, може створити стійкість до дезінформації
29.03.23 | | Наука
Передчуття війни: чи можна спрогнозувати збройний конфлікт
Андрій Кордіяк
Попри попередження, вітчизняні політики (разом із СБУ) тривалий час спостерігали за розгортанням російського проєкту в Україні з відвертою байдужістю.
29.03.23 | | Минуле
399-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі боїв залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. За минулу добу ЗСУ відбили 57 атак ворога
29.03.23 | | Україна
Можна синю або червону пігулку, але синіх нема
Юваль Гарарі · Трістан Гарріс · Аза Раскін
Мова – це операційна система культури. Опанувавши мову, штучний інтелект отримує ключ до цивілізації. Ми не можемо вдруге програти йому
28.03.23 | | Дискурси
Кілька місяців до здійснення мрій
Мирослав Чех
Аналіз операцій ЗСУ показує проблему ліквідації оточених російських частин, без цього не буде повної перемоги
28.03.23 | | Дискурси
Концерт «Колискова для солдата»
Головною метою проєкту є не лише підтримати бойових дух наших воїнів, а й подарувати нотки спокою, самозаглиблення та натхнення українською культурою, яку боронять наші захисники.
28.03.23 | | Штука
398-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, протягом минулої доби підрозділи ЗСУ відбили 62 атаки ворога
28.03.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.