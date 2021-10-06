Галицькі хроніки COVID-19: 6 жовтня.

Станом на 09:00 6 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 325 026 хворих на сovid-19. За минулу добу 1242 нових випадків: 645 – на Львівщині (проведено 2391 ПЛР-дослідження), 292 – на Тернопіллі (проведено 2126 ПЛР-досліджень) та 305 – на Івано-Франківщині (проведено 1159 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 34 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 12 людей померло у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 жовтня (09:00): 77 027 випадків, 292 нових
Тернопіль – 65 осіб
Кременецький район – 25 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 39 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 24 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 2 особи
Підволочиський район – 10 осіб
Теребовлянський район – 27 осіб
Тернопільський район – 40 осіб
Чортківський район – 25 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 жовтня (09:00): 154 078 випадків, 645 нових
Львів – 222 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 жовтня (09:00): 92 921 випадок, 305 новий
Івано-Франківськ – 68 осіб
Богородчанський район – 6 осіб
Верховинський район – 9 осіб
Галицький район – 35
Городенківський район – 17 осіб
Долинський район – 20 осіб
Калуський район – 30 осіб
Коломийський район – 30 осіб
Косівський район – 24 особи
Надвірнянський район – 6 осіб
Тисменицький район – 24 особи
Тлумацький район – 10 осіб
Рогатинський район – 10 осіб
Рожнятівський район – 16 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.10.2021