Галицькі хроніки COVID-19: 6 жовтня.

 

Станом на 09:00 6 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 325 026 хворих на сovid-19. За минулу добу 1242 нових випадків: 645 – на Львівщині (проведено 2391 ПЛР-дослідження), 292 – на Тернопіллі (проведено 2126 ПЛР-досліджень) та 305 – на Івано-Франківщині (проведено 1159 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 34 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 12 людей померло у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 жовтня (09:00): 77 027 випадків, 292 нових

 

Тернопіль – 65 осіб

Кременецький район – 25 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 39 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 24 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 2 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Теребовлянський район – 27 осіб

Тернопільський район – 40 осіб

Чортківський район – 25 осіб

Шумський район  – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 жовтня (09:00): 154 078 випадків, 645 нових

 

Львів – 222 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 жовтня (09:00): 92 921 випадок, 305 новий

 

Івано-Франківськ  – 68 осіб

Богородчанський район  – 6 осіб

Верховинський район  – 9 осіб

Галицький район  – 35

Городенківський район  – 17 осіб

Долинський район  – 20 осіб

Калуський район  – 30 осіб

Коломийський район  – 30 осіб

Косівський район  – 24 особи

Надвірнянський район  – 6 осіб

Тисменицький район  – 24 особи

Тлумацький район  – 10 осіб

Рогатинський район  – 10 осіб

Рожнятівський район  – 16 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

06.10.2021

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