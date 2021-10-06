Галицькі хроніки COVID-19: 6 жовтня.

Станом на 09:00 6 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 325 026 хворих на сovid-19. За минулу добу 1242 нових випадків: 645 – на Львівщині (проведено 2391 ПЛР-дослідження), 292 – на Тернопіллі (проведено 2126 ПЛР-досліджень) та 305 – на Івано-Франківщині (проведено 1159 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 34 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 12 людей померло у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 жовтня (09:00): 77 027 випадків, 292 нових

Тернопіль – 65 осіб

Кременецький район – 25 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 39 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 24 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 2 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Теребовлянський район – 27 осіб

Тернопільський район – 40 осіб

Чортківський район – 25 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 жовтня (09:00): 154 078 випадків, 645 нових

Львів – 222 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 жовтня (09:00): 92 921 випадок, 305 новий

Івано-Франківськ – 68 осіб

Богородчанський район – 6 осіб

Верховинський район – 9 осіб

Галицький район – 35

Городенківський район – 17 осіб

Долинський район – 20 осіб

Калуський район – 30 осіб

Коломийський район – 30 осіб

Косівський район – 24 особи

Надвірнянський район – 6 осіб

Тисменицький район – 24 особи

Тлумацький район – 10 осіб

Рогатинський район – 10 осіб

Рожнятівський район – 16 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.