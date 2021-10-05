Галицькі хроніки COVID-19: 5 жовтня.

Станом на 09:00 5 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 323 784 хворих на сovid-19. За минулу добу 898 нових випадків: 295 – на Львівщині (проведено 1425 ПЛР-досліджень), 155 – на Тернопіллі (проведено 1278 ПЛР-досліджень) та 151 – на Івано-Франківщині (проведено 932 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 33 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 13 людей померло у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, восьмеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 жовтня (09:00): 77 735 випадків, 155 нових
Тернопіль – 39 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 17 осіб
Гусятинський район – 13 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 18 осіб
Козівський район – 10 осіб
Лановецький район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 жовтня (09:00): 153 433 випадки, 592 нових
Львів – 284 особи
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 31 особа
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 6 осіб
Золочівський район – 18 осіб
Камянка-Бузький район – 15 осіб
Миколаївський район – 26 осіб
Мостиський район – 12 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 15 осіб
Самбірський район – 37 осіб
Сокальський район – 19 осіб
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 6 осіб
Турківський район – 16 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 жовтня (09:00): 92 616 випадків, 151 новий
Івано-Франківськ – 34 особи
Богороданський район – 2 особи
Галицький район – 3 особи
Городенківський район – 1 особа
Верховинський район – 3 особи
Долинський район – 14 осіб
Калуський район – 13 осіб
Коломийський район – 15 осіб
Косівський район – 24 особи
Надвірнянський район – 18 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 3 особи
Снятинський район – 4 особи
Тисменицький район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.10.2021