Галицькі хроніки COVID-19: 5 жовтня.

Станом на 09:00 5 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 323 784 хворих на сovid-19. За минулу добу 898 нових випадків: 295 – на Львівщині (проведено 1425 ПЛР-досліджень), 155 – на Тернопіллі (проведено 1278 ПЛР-досліджень) та 151 – на Івано-Франківщині (проведено 932 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 33 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 13 людей померло у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, восьмеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 жовтня (09:00): 77 735 випадків, 155 нових

Тернопіль – 39 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 13 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 18 осіб

Козівський район – 10 осіб

Лановецький район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 жовтня (09:00): 153 433 випадки, 592 нових

Львів – 284 особи

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 31 особа

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 6 осіб

Золочівський район – 18 осіб

Камянка-Бузький район – 15 осіб

Миколаївський район – 26 осіб

Мостиський район – 12 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 15 осіб

Самбірський район – 37 осіб

Сокальський район – 19 осіб

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 6 осіб

Турківський район – 16 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 жовтня (09:00): 92 616 випадків, 151 новий

Івано-Франківськ – 34 особи

Богороданський район – 2 особи

Галицький район – 3 особи

Городенківський район – 1 особа

Верховинський район – 3 особи

Долинський район – 14 осіб

Калуський район – 13 осіб

Коломийський район – 15 осіб

Косівський район – 24 особи

Надвірнянський район – 18 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

Снятинський район – 4 особи

Тисменицький район – 10 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.