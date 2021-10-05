Нобеля з фізики присудили за модель клімату Землі і вивчення фізичних систем.

Нагороду отримають німець, італієць і американець японського походження.

 

 

Лауреатом Нобелівської премії з фізики за 2021 рік стали німецький науковець Клаус Гассельмана (Klaus Hasselmann), італієць Джорджо Парізі (Giorgio Parisi) і американець японського походження Сюкуро Манабе (Syukuro Manabe). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на Нобелівський комітет, який оголосив своє рішення у вівторок, п’ятого жовтня.

 

Гассельман і Манабе нагороджені за «фізичне моделювання земного клімату, кількісний аналіз варіацій і надійний прогноз глобального потепління». Парізі удостоєний премії за «відкриття того, як безлад і флуктуації взаємодіють в фізичних системах на вимірах від атомів до планет». 

 

«Нобелівську премію з фізики цього року присудили за дослідження хаотичних і явно випадкових явищ. Сюкуро Манабе і Клаус Гассельман заклали фундамент наших знань про клімат Землі і про те, як людство впливає на нього. Джорджо Парізі удостоєний нагороди за революційний внесок в теорію невпорядкованих матеріалів і випадкових процесів», – зазначено в повідомленні на сайті Нобелівського комітету.

 

Сюкуро Манабе – японо-американський кліматолог, який одним з перших почав вивчати глобальне потепління і створив першу модель клімату Землі. «Він показав, як підвищена кількість вуглекислого газу в атмосфері веде до збільшення температури на поверхні Землі», – пише Нобелівський комітет в пресрелізі. Німецький фізик і кліматолог Клаус Гассельман створив кліматичну модель, що показала, як погода впливає на клімат. За допомогою створених Гассельманом методів вчені довели, що збільшення температури на поверхні Землі дійсно пов'язано з потраплянням чимраз більшої кількості вуглекислого газу в атмосферу.

 

Джорджо Парізі – італійський фізик-теоретик. Його дослідження лежать в царині комплексних систем, статистичної механіки і квантової теорії поля. Завдяки його відкриттям в галузі комплексних систем, як пише Нобелівський комітет, «стало можливим зрозуміти і пояснити найрізноманітніші явища не тільки у фізиці, але й в інших галузях – наприклад, математиці, біології, нейронауках і машинному навчанні».

 

Минулого року нагороду розділили Роджер Пенроуз за відкриття того, що утворення чорних дір служить надійним прогнозом загальної теорії відносності і Райнгард Ґенцель з Андреа Ґез – за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі Чумацького Шляху.

 

Нагадаємо, що четвертого жовтня були оголошені лауреати Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини за 2021 рік. Ними стали американські вчені Девід Джуліус (David Julius) і Ардем Патапутян (Ardem Patapoutian).

 

Лауреати Нобелівської премії 2021 року з хімії стануть відомі шостого жовтня.  Сьомого жовтня в Стокгольмі оголосять лауреатів Нобелівської премії з літератури, а 11 жовтня назвуть лауреата премії з економіки. При цьому в п'ятницю, восьмого жовтня, в Осло назвуть володаря Нобелівської премії миру.

 

Розмір Нобелівської премії в 2020 році був збільшений з дев’яти до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку – близько 986 тисяч євро або 1,15 млн доларів). Вручення нагород цьогоріч, як і минулого року, відбудеться не в рамках загальної урочистій церемонії в Стокгольмі, а окремо – в тих країнах, де мешкають лауреати. Не буде й традиційного загального банкету в шведській столиці.

 

05.10.2021

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