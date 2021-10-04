Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття рецепторів температури.

Лауреатами стали два американських науковці.

У Стокгольмі в понеділок, четвертого жовтня, назвали лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини за 2021 рік. Ними стали американські вчені Девід Джуліус (David Julius) і Ардем Патапутян (Ardem Patapoutian). Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на інформацію Нобелівського комітету, науковців вшановано «за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів».

«Здатність відчувати тепло, холод і дотик необхідна нам для виживання й лежить в основі нашої взаємодії з навколишнім світом. Ми сприймаємо такі відчуття як належне. Як виникають нервові імпульси, які дозволяють нам відчувати температуру і тиск? Відповідь на це питання дали лауреати Нобелівської премії цього року... Їхнє революційне відкриття дозволило нам зрозуміти, як тепло, холод і механічна сила можуть ініціювати нервові імпульси, які дозволяють нам сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього», – йдеться в заяві Нобелівського комітету .

У повідомленні підкреслено, що виявлені нобеліатами «іонні канали» регулюють найважливіші фізіологічні процеси, в тому числі артеріальний тиск і дихання. Результати їхніх досліджень використовують для розробки методів лікування широкого спектру захворювань.

Роком раніше Нобелівську премію з медицини отримали американські вірусологи Гарві Олтер (Harvey J. Alter), Чарльз Райс (Charles M. Rice) і британець Майкл Гаутон (Michael Houghton) за відкриття вірусу гепатиту С.

Лауреати Нобелівської премії 2021 року з фізики стануть відомі п’ятого жовтня. Шостого жовтня в Стокгольмі оголосять лауреатів Нобелівської премії з хімії, сьомого жовтня – з літератури, а 11 жовтня назвуть лауреата премії з економіки. При цьому в п'ятницю, восьмого жовтня, в Осло назвуть володаря Нобелівської премії миру.

Розмір Нобелівської премії в 2020 році був збільшений з дев’яти до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку – близько 986 тисяч євро або 1,15 млн доларів). Вручення нагород цьогоріч, як і минулого року, відбудеться не в рамках загальної урочистій церемонії в Стокгольмі, а окремо – в тих країнах, де мешкають лауреати. Не буде й загального банкету в шведській столиці.