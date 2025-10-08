Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття у квантовій механіці.

Лавреатами стали три науковці зі США.

Лавреатами Нобелівської премії з фізики за 2025 рік стали три науковці зі Сполучених Штатів: Джон Кларк (John Clarke), Мішель Деворе (Michel Devoret) та Джон Мартініс (John Martinis). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Шведської королівської академії наук. Премію присуджено «за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному ланцюзі».

У пресрелізі Нобелівського комітету наголошується, що найважливіше питання сучасної фізики – питання максимального розміру системи, здатної продемонструвати квантово-механічні ефекти. Лауреати 2025 року провели експерименти з електричним ланцюгом та продемонстрували квантово-механічне тунелювання та квантовані рівні енергії в системі, яку можна тримати в руці.

«Чудово спостерігати за тим, як квантова механіка – теорія віком у століття – продовжує приносити нові сюрпризи. Вона також надзвичайно корисна, тому що квантова механіка – це основа цифрових технологій», – заявив голова Нобелівського комітету з фізики Олле Ерікссон (Olle Ericsson).

Згідно з пресрелізом, досягнення, за які видано Нобелівську премію з фізики цього року, дозволяють розвивати наступне покоління квантових технологій, у тому числі квантові криптографії, комп'ютери та датчики. Водночас роботи лауреатів перетворили квантові обчислення з суто академічної дисципліни на технологічну область, яка стрімко розвивається.

Нагадаємо, що минулого року Нобелівську премію з фізики присудили американському вченому Джону Гопфілду та британо-канадському вченому Джеффрі Гінтону за «основні відкриття та винаходи, які уможливили машинне навчання з використанням штучних нейромереж».

6 жовтня було оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Нагороди удостоєні американські вчені Мері Брунков та Фред Рамсделл, а також японський вчений Шимон Сакагучі за «відкриття, що стосуються периферійної імунної толерантності», яка не дає імунній системі завдавати шкоди організму.