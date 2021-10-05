Минулої доби в Україні зафіксували понад триста смертей від ковіду.

Минулої доби в Україні зафіксували 317 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових летальних випадків, починаючи із 15 травня – тоді зареєстрували 322 смерті.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

Загалом за весь час пандемії в Україні внаслідок ускладнень від COVID-19 померло 57 206 людей.

У Києві за ці півтора року – 5463 померлих від ковіду, у Дніпропетровській області – 4921, у Харківській – 4018, у Львівській – 3953, в Одеській – 3308.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 9846 нових випадків коронавірусної хвороби.

Найбільше недужих зареєстрували у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.