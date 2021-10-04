Галицькі хроніки COVID-19: 4 жовтня.

Станом на 09:00 4 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 322 885 хворих на сovid-19. За минулу добу 642 нові випадки: 295 – на Львівщині (проведено 673 ПЛР-дослідження), 239 – на Тернопіллі (проведено 541 ПЛР-дослідження) та 108 – на Івано-Франківщині (проведено 752 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 13 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 11 людей померло у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 жовтня вересня (09:00): 77 580 випадків, 239 нових
Тернопіль – 58 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 22 особи
Бучацький район – 20 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 35 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 19 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 жовтня (09:00): 152 841 випадок, 295 нових
Львів – 39 осіб
Бродівський район – 13 осіб
Буський район – 11 осіб
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 100 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янко-Бузький район – 5 осіб
Перемишлянський район – 14 осіб
Пустомитівський район – 23 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 11 осіб
Сокальський район – 56 осіб
Старосамбірський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 жовтня (09:00): 92 465 випадків, 108 нових
Івано-Франківськ – 1 особа
Тисменицький район – 2 особи
Надвірнянський район – 17 осіб
Снятинський район – 35 осіб
Косівський район – 5 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 2 особи
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 5 осіб
Городенківський район – 17 осіб
Рогатинський район – 15 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
04.10.2021