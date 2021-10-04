Галицькі хроніки COVID-19: 4 жовтня.

Станом на 09:00 4 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 322 885 хворих на сovid-19. За минулу добу 642 нові випадки: 295 – на Львівщині (проведено 673 ПЛР-дослідження), 239 – на Тернопіллі (проведено 541 ПЛР-дослідження) та 108 – на Івано-Франківщині (проведено 752 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 13 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 11 людей померло у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 жовтня вересня (09:00): 77 580 випадків, 239 нових

Тернопіль – 58 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 22 особи

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 35 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 19 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 жовтня (09:00): 152 841 випадок, 295 нових

Львів – 39 осіб

Бродівський район – 13 осіб

Буський район – 11 осіб

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 100 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 5 осіб

Перемишлянський район – 14 осіб

Пустомитівський район – 23 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 11 осіб

Сокальський район – 56 осіб

Старосамбірський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 жовтня (09:00): 92 465 випадків, 108 нових

Івано-Франківськ – 1 особа

Тисменицький район – 2 особи

Надвірнянський район – 17 осіб

Снятинський район – 35 осіб

Косівський район – 5 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 2 особи

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 5 осіб

Городенківський район – 17 осіб

Рогатинський район – 15 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.