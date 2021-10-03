Галицькі хроніки COVID-19: 3 жовтня.

Станом на 09:00 3 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 322 243 хворих на сovid-19. За минулу добу 1087 нових випадків: 536 – на Львівщині (проведено 987 ПЛР-досліджень), 360 – на Тернопіллі (проведено 995 ПЛР-досліджень) та 191 – на Івано-Франківщині (проведено 871 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 19 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 15 людей померло у Львівській області, четверо – в Тернопільській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 жовтня вересня (09:00): 77 341 випадок, 336 нових

Тернопіль – 65 осіб

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 28 осіб

Бучацький район – 14 осіб

Гусятинський район – 37 осіб

Заліщицький район – 29 осіб

Збаразький район – 20 осіб

Зборівський район – 28 осіб

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 19 осіб

Лановецький район – 14 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 19 осіб

Шумський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 жовтня (09:00): 152 546 випадків, 536 нових

Львів – 190 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 жовтня (09:00): 92 357 випадків, 191 новий

Івано-Франківськ – 38 осіб

Галицький район – 1 особа

Городенківський район – 1 особа

Богородчанський район – 21 особа

Долинський район – 7 осіб

Калуський район – 18 осіб

Коломийський район – 28 осіб

Косівський район – 12 осіб

Надвірнянський район – 31 особа

Снятинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 3 особи

Рогатинський район – 2 особи

Тисменицький район – 4 особи

Тлумацький район – 24 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.