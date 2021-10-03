Галицькі хроніки COVID-19: 3 жовтня.

Станом на 09:00 3 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 322 243 хворих на сovid-19. За минулу добу 1087 нових випадків: 536 – на Львівщині (проведено 987 ПЛР-досліджень), 360 – на Тернопіллі (проведено 995 ПЛР-досліджень) та 191 – на Івано-Франківщині (проведено 871 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 19 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 15 людей померло у Львівській області, четверо – в Тернопільській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 жовтня вересня (09:00): 77 341 випадок, 336 нових
Тернопіль – 65 осіб
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 28 осіб
Бучацький район – 14 осіб
Гусятинський район – 37 осіб
Заліщицький район – 29 осіб
Збаразький район – 20 осіб
Зборівський район – 28 осіб
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 19 осіб
Лановецький район – 14 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 13 осіб
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 19 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 жовтня (09:00): 152 546 випадків, 536 нових
Львів – 190 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 жовтня (09:00): 92 357 випадків, 191 новий
Івано-Франківськ – 38 осіб
Галицький район – 1 особа
Городенківський район – 1 особа
Богородчанський район – 21 особа
Долинський район – 7 осіб
Калуський район – 18 осіб
Коломийський район – 28 осіб
Косівський район – 12 осіб
Надвірнянський район – 31 особа
Снятинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 3 особи
Рогатинський район – 2 особи
Тисменицький район – 4 особи
Тлумацький район – 24 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.03.10.2021