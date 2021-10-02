Галицькі хроніки COVID-19: 2 жовтня.

Станом на 09:00 2 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 321 156 хворих на сovid-19. За минулу добу 1680 нових випадків: 1102 – на Львівщині (проведено 2318 ПЛР-досліджень), 336 – на Тернопіллі (проведено 1537 ПЛР-досліджень) та 242 – на Івано-Франківщині (проведено 1102 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 19 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: восьмеро людей померло у Львівській області, семеро – в Тернопільській області, четверо – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 жовтня вересня (09:00): 76 644 випадки, 336 нових
Тернопіль – 76 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 26 осіб
Бучацький район – 15 осіб
Гусятинський район – 37 осіб
Заліщицький район – 25 осіб
Збаразький район – 14 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 13 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 15 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 20 осіб
Тернопільський район – 27 осіб
Чортківський район – 24 особи
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 жовтня (09:00): 152 010 випадків, 1102 нових
Львів – 525 осіб
Бродівський район – 53 особи
Буський район – 12 осіб
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 37 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 66 осіб
Золочівський район – 11 осіб
Кам'янко-Бузький район – 12 осіб
Миколаївський район – 43 особи
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 22 особи
Пустомитівський район – 14 осіб
Радехівський район – 18 осіб
Самбірський район – 42 особи
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 89 осіб
Старосамбірський район – 12 осіб
Стрийський район – 38 осіб
Турківський район – 15 осіб
Яворівський район – 63 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 жовтня (09:00): 92 166 випадків, 242 нових
Івано-Франківськ – 47 осіб
Тисменицький район – 22 особи
Надвірнянський район – 13 осіб
Снятинський район – 9 осіб
Косівський район – 18 осіб
Калуський район – 15 осіб
Долинський район – 18 осіб
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 31 особа
Коломийський район – 20 осіб
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 21 особа
Городенківський район – 13 осіб
Верховинський район – 5 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
02.10.2021