Галицькі хроніки COVID-19: 2 жовтня.

Станом на 09:00 2 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 321 156 хворих на сovid-19. За минулу добу 1680 нових випадків: 1102 – на Львівщині (проведено 2318 ПЛР-досліджень), 336 – на Тернопіллі (проведено 1537 ПЛР-досліджень) та 242 – на Івано-Франківщині (проведено 1102 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 19 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: восьмеро людей померло у Львівській області, семеро – в Тернопільській області, четверо – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 жовтня вересня (09:00): 76 644 випадки, 336 нових

Тернопіль – 76 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 26 осіб

Бучацький район – 15 осіб

Гусятинський район – 37 осіб

Заліщицький район – 25 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 15 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 20 осіб

Тернопільський район – 27 осіб

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 жовтня (09:00): 152 010 випадків, 1102 нових

Львів – 525 осіб

Бродівський район – 53 особи

Буський район – 12 осіб

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 37 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 66 осіб

Золочівський район – 11 осіб

Кам'янко-Бузький район – 12 осіб

Миколаївський район – 43 особи

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 22 особи

Пустомитівський район – 14 осіб

Радехівський район – 18 осіб

Самбірський район – 42 особи

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 89 осіб

Старосамбірський район – 12 осіб

Стрийський район – 38 осіб

Турківський район – 15 осіб

Яворівський район – 63 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 жовтня (09:00): 92 166 випадків, 242 нових

Івано-Франківськ – 47 осіб

Тисменицький район – 22 особи

Надвірнянський район – 13 осіб

Снятинський район – 9 осіб

Косівський район – 18 осіб

Калуський район – 15 осіб

Долинський район – 18 осіб

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 31 особа

Коломийський район – 20 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 21 особа

Городенківський район – 13 осіб

Верховинський район – 5 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.