Галицькі хроніки COVID-19: 1 жовтня.

Станом на 09:00 1 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 319 476 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1474 нових випадків: 794 – на Львівщині (проведено 2583 ПЛР-дослідження), 379 – на Тернопіллі (проведено 1348 ПЛР-досліджень) та 301 – на Івано-Франківщині (проведено 909 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 16 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: п'ятеро людей померло у Львівській області, дев'ятеро – в Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 жовтня вересня (09:00): 76 644 випадків, 379 нових

Тернопіль – 78 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 27 осіб

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 31 особа

Заліщицький район – 40 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 28 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 23 особи

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 38 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 жовтня (09:00): 150 908 випадків, 794 нових

Львів – 288 осіб

Бродівський район – 22 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 43 особи

Дрогобицький район – 53 особи

Жидачівський район – 9 осіб

Жовківський район – 53 особи

Золочівський район – 14 осіб

Кам'янко-Бузький район – 21 особа

Миколаївський район – 17 осіб

Мостиський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 68 осіб

Радехівський район – 9 осіб

Самбірський район – 42 особи

Сколівський район – 8 осіб

Сокальський район – 42 особи

Старосамбірський район – 11 осіб

Стрийський район – 39 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 42 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 жовтня (09:00): 91 924 випадки, 301 нових

Івано-Франківськ – 33 особи

Тисменицький район – 14 осіб

Надвірнянський район – 49 осіб

Снятинський район – 4 особи

Косівський район – 36 осіб

Калуський район – 19 осіб

Долинський район – 19 осіб

Тлумацький район – 11 осіб

Галицький район – 7 осіб

Коломийський район – 49 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 22 особи

Городенківський район – 6 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 22 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.