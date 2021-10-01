Галицькі хроніки COVID-19: 1 жовтня.

Станом на 09:00 1 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 319 476 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1474 нових випадків: 794 – на Львівщині (проведено 2583 ПЛР-дослідження), 379 – на Тернопіллі (проведено 1348 ПЛР-досліджень) та 301 – на Івано-Франківщині (проведено 909 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 16 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: п'ятеро людей померло у Львівській області, дев'ятеро – в Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 жовтня вересня (09:00): 76 644 випадків, 379 нових
Тернопіль – 78 осіб
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 27 осіб
Бучацький район – 12 осіб
Гусятинський район – 31 особа
Заліщицький район – 40 осіб
Збаразький район – 14 осіб
Зборівський район – 28 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 23 особи
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 38 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 жовтня (09:00): 150 908 випадків, 794 нових
Львів – 288 осіб
Бродівський район – 22 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 43 особи
Дрогобицький район – 53 особи
Жидачівський район – 9 осіб
Жовківський район – 53 особи
Золочівський район – 14 осіб
Кам'янко-Бузький район – 21 особа
Миколаївський район – 17 осіб
Мостиський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 68 осіб
Радехівський район – 9 осіб
Самбірський район – 42 особи
Сколівський район – 8 осіб
Сокальський район – 42 особи
Старосамбірський район – 11 осіб
Стрийський район – 39 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 42 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 жовтня (09:00): 91 924 випадки, 301 нових
Івано-Франківськ – 33 особи
Тисменицький район – 14 осіб
Надвірнянський район – 49 осіб
Снятинський район – 4 особи
Косівський район – 36 осіб
Калуський район – 19 осіб
Долинський район – 19 осіб
Тлумацький район – 11 осіб
Галицький район – 7 осіб
Коломийський район – 49 осіб
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 22 особи
Городенківський район – 6 осіб
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 22 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
01.10.2021